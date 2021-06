17 giu 2021 19:57

DACCI OGGI LA NOSTRA SPARATORIA QUOTIDIANA – IN GERMANIA DUE PERSONE SONO STATE UCCISE DA COLPI DI ARMA DA FUOCO A ESPELKAMP, UNA CITTADINA DI 25 MILA ABITANTI NEL NORDRENO-VESTFALIA – NON E’ ANCORA CHIARO IL MOVENTE, MA GLI INVESTIGATORI SOSPETTANO CHE SI TRATTI DI OMICIDI MIRATI - UNA DELLE VITTIME SAREBBE STATA RAGGIUNTA DAI COLPI IN UNA CASA E L'ALTRA FUORI – AL MOMENTO SEMBRA CHE IL KILLER SIA ANCORA IN FUGA…