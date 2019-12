DACCI OGGI LA NOSTRA SPARATORIA QUOTIDIANA – IN TEXAS UN UOMO APRE IL FUOCO IN UNA CHIESA. IL BILANCIO È DI DUE MORTI, COMPRESO L’ATTENTATORE CHE È STATO UCCISO DALLA POLIZIA – ERA IN CORSO UNA MESSA TRASMESSA IN LIVE STREAMING. NEL FILMATO SI VEDE L’UOMO CHE ENTRA, APRE IL FUOCO E… VIDEO

Da www.ansa.it

texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco

Sparatoria in una chiesa in Texas, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio è di due morti e un ferito in condizioni critiche. L'attentatore, secondo la Fox News, sarebbe stato ucciso dalla polizia ed è una delle due vittime.

texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco 3

La chiesa attaccata è la West Freeway Church of Christ. Una persona sarebbe morta sul posto, l'altra mentre veniva trasportata in ospedale.

texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco 4

"Alle 9.57 di questa mattina abbiamo ricevuto una chiamata per una sparatoria", riferisce la polizia di White Settlement, sottolineando che le informazioni sono ancora preliminari. Non è chiaro se gli spari siano avvenuti all'interno o all'esterno della chiesa. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni per cercare di ricostruire esattamente l'accaduto.

texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco 1 west freeway church of christ texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco 5 texas, uomo entra in chiesa e apre il fuoco 2