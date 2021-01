27 gen 2021 08:50

DACCI OGGI I NOSTRI FURBETTI QUOTIDIANI – LA GUARDIA DI FINANZA DI CATANIA HA DENUNCIATO 78 PERSONE CHE PERCEPIVANO ILLEGALMENTE IL REDDITO DI CITTADINANZA: TRA LORO UN GIOCATORE AMANTE DELLE SCOMMESSE ONLINE ILLEGALI, IL DESTINATARIO DI UN’EREDITÀ DA 400 MILA EURO E VARI PREGIUDICATI PER REATI MAFIOSI. C’ERANO ANCHE PERSONE CHE SI ERANO LICENZIATE PER POTER PERCEPIRE ILLECITAMENTE IL SUSSIDIO. IL DANNO TOTALE PER LE CASSE DELLO STATO È DI…