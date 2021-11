3 nov 2021 19:49

DACCI OGGI IL NOSTRO INCIDENTE SUL LAVORO QUOTIDIANO - UN OPERAIO 21ENNE HA PERSO SEI DITA MENTRE ERA AL LAVORO IN UN MAGAZZINO DEL CORRIERE DHL ALL’INTERPORTO DI BENTIVOGLIO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA: STAVA SOSTITUENDO LA CATENA DEL RULLO DI SMISTAMENTO PACCHI, QUANDO PER CAUSE IN CORSO DI ACCERTAMENTO, IL MACCHINARIO AVREBBE RIPRESO A FUNZIONARE, TRANCIANDOGLI LE DITA – L’INCIDENTE A POCHI GIORNI DALLA MORTE DI…