DACCI OGGI IL NOSTRO STUPRO QUOTIDIANO – UNA 40ENNE ROMANA È STATA STUPRATA ALLA GARBATELLA, A ROMA: LA VITTIMA STAVA TRASCORRENDO UNA SERATA IN UN LOCALE MA, DOPO AVER RAGGIUNTO LA PROPRIA MACCHINA, È STATA AGGREDITA ALLE SPALLE DA UN UOMO CHE L’HA SPINTA NELL’ABITACOLO, L’HA PICCHIATA E L’HA VIOLENTATA – ALCUNI PASSANTI SI SONO ACCORTI CHE…

Da www.repubblica.it

violenza sessuale

Violenza sessuale alla Garbatella. Venerdi sera una donna romana di 40 anni stava trascorrendo la serata in un locale in via Valignano. Alle 23.30 è uscita per andare a prendere una cosa in macchina. Appena ha aperto la portiera è stata aggredita alle spalle da un uomo, spinta a forza nella vettura, picchiata e abusata.

La vittima piangeva. Dei passanti l'hanno vista, si sono avvicinati pensando che avesse accusato un malore, appena hanno capito che si trattava di una violenza hanno chiamato le forze dell'ordine.

stupro 2

Quando è arrivata la polizia l'uomo era già scappato. La donna è stata accompagnata in ospedale dove è stato attivato il percorso rosa per le donne vittime di violenza. Gli investigatori lavorano per risalire all'identità dello stupratore. Sono intervenuti il commissariato Colombo e la polizia scientifica.

stupro 3 stupro 1