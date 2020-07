1 lug 2020 18:12

DACCI OGGI IL NOSTRO STUPRO QUOTIDIANO – UNA TURISTA BRITANNICA DI 21 ANNI È STATA VIOLENTATA A LLORET DE MAR, IN SPAGNA: LA VITTIMA È STATA ATTACCATA ALLE SPALLE IN UN PARCO ALLE 4 DI NOTTE DOPO UNA SERATA CON GLI AMICI – LA RAGAZZA, DOPO L’ABUSO SESSUALE, HA CHIAMATO I SOCCORRITORI, MA IN PREDA AL PANICO È FUGGITA PRIMA DELL’ARRIVO DELLA POLIZIA: SOLO LA MATTINA SEGUENTE È ANDATA A…