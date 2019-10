19 ott 2019 12:36

DACCI OGGI IL NOSTRO SVALVOLATO QUOTIDIANO - UN RAGAZZO HA DATO IN ESCANDESCENZE IN SAN PIETRO, PARLANDO AD ALTA VOCE IN TEDESCO DAVANTI ALL'ALTARE DELLA CONFESSIONE - HA URLATO FRASI SCONNESSE SENZA PERÒ FARE DANNI, NÉ BUTTARE NULLA A TERRA. ERA IN UNA ZONA CHIUSA AI FEDELI, DOVE POI È STATO BLOCCATO DAGLI AGENTI DELLA GENDARMERIA - VIDEO