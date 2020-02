SCONCERTI ''LICENZIA'' SARRI DALLA JUVE: ''NON È CASA SUA. QUANDO DICE CHE DUE RIGORI COME QUELLI DI LIONE IN ITALIA LI AVREBBERO DATI, NON SI ACCORGE CHE STA DICENDO LA COSA PEGGIORE DA ASCOLTARE IN CENTO ANNI DI JUVE. LA JUVE NON È SPIRITOSA, NON LO È MAI STATA. E ORA NEDVED E AGNELLI PENSANO DI…'' - SE CON L'INTER NON PORTA A CASA I TRE PUNTI, POTREBBE ESSERE IL CAPOLINEA