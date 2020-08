dago ph Franzo

Stefano Filippi per “la Verità”

Roberto D'Agostino, fondatore e anima del sito Dagospia, che stagione è questa estate post Covid?

«C'è tensione nell'aria, sono vacanze con le nubi e minacce di temporali, dove la gente se ne va a Ibiza o in Croazia inconsapevole di rischiare la vita».Tu dove ti trovi?«Al mare a Sabaudia».

E mantieni le distanze?

«Più che la vita rischio il girovita, perché mangio sempre. E posso anche permettermi di non frequentare troppo le discoteche».

La gente cerca sempre l'evasione del gossip?

«Si considera il pettegolezzo come un qualcosa "extra vita" mentre, come dicevano i moralisti di una volta, è sempre stato una finestra sul porcile».

Anziché sul cortile.

«Per qualcuno, sotto l'ombrellone bisognerebbe passare le ore a leggere Proust, piuttosto che inseguire Casalino e i suoi amanti, le badanti di Berlusconi e le peripezie di Conte. Il gossip invece attiene all'essere umano».

Addirittura.

«Omero è pieno di pettegolezzi sugli dei dell'Olimpo. Tacito, Svetonio e i grandi storici dell'antica Roma erano i Signorini e i Dagospia dell'epoca. Chi vive senza pettegolezzo non vive nella contemporaneità. Anche la maldicenza più trucibalda può essere una forma di partecipazione e di coinvolgimento in ciò che capita. In qualche modo il pettegolezzo ricostruisce ciò che rimane in sospeso della percezione dei fatti. Il gossip è una bugia che dice la verità, come dicono gli americani. In fondo, la questione è sempre che cos' è la verità».

Parlare delle donne di Berlusconi è raccontare la vera politica?

«Con Berlusconi i partiti hanno cominciato a identificarsi con il loro leader. Comunque un presidente del Consiglio è una personalità istituzionale che rappresenta i cittadini, i quali hanno diritto di sapere per valutare, giudicare, sbertucciare».

Se il Cavaliere fosse rimasto un semplice imprenditore brianzolo, le olgettine non sarebbero interessate a nessuno?

«Se sei un premier è fondamentale sapere chi frequenti. Negli anni Sessanta a Londra scoppiò lo scandalo Profumo, il ministro della Difesa che ebbe una storiella con questa Christine Keeler al soldo dell'Unione sovietica. La mafia portava le donne a John Kennedy per soddisfare il suo satrapismo, e queste tenevano i contatti con i boss. Certe scappatelle possono diventare forme di ricatto: se sei un impiegato delle poste non ce ne frega niente; se sei il presidente degli Stati Uniti, sì».

Ma la stampa dell'epoca taceva.

«Anche di Anja Pieroni si seppe soltanto dopo che l'aereo di Bettino Craxi atterrò in Tunisia. Era tutto segreto. Quand'ero a Panorama ci toccò mandare al macero migliaia di copie perché nella rubrica "Periscopio" c'era una foto di Gabriella di Savoia con Cesare Romiti».

Il Covid ha cambiato il gossip?

«Stare chiusi in quarantena ha disastrato la voglia di evasione. Si parlava solo di mezze calzette della tv. Poi ho tirato fuori quel quartetto delle corna formato da Belen, la Marcuzzi, suo marito e De Martino: una specie di valzerotto, un rondò direbbero a Vienna. Era una cosa divertente ed è stato in qualche modo il via al post quarantena».

Il pettegolezzo accompagna sempre i cambiamenti sociali?

«È un indicatore a volte più significativo di tanti editoriali. Bisognerebbe dire al professor De Rita e al Censis di tenerne più conto».

Ma Berlusconi che passa da Francesca Pascale a Marta Fascina che cosa ci dice?

«È il tramonto del patriarca, anche se finisce sempre con la partita doppia».

Dare e avere.

«L'accordo con la Pascale è scritto ma non ancora firmato. L'avvocato Ghedini, che è il mastino di Berlusconi, non è così favorevole a concederle tutti quei soldi, anche perché lei faceva una vita splendida a spese del Cav. Ecco perché quelle sue paparazzate lesbo con Paola Turci mi puzzano di bruciato: in passato la Calippo-girl non si è mai fatta pizzicare dai teleobiettivi. Ma il tempo delle vacche grasse è finito. Ma non dimentichiamo un lato importante della storia di Berlusconi».

Cioè?

«La stagione delle olgettine e del bunga bunga nasce dopo uno psico-dramma profondo. Berlusconi fu colpito dal tumore alla prostata, erezione addio, ma riuscì a superarlo. Con la “pompetta”…».

Parliamo di Giuseppe Conte fotografato in spiaggia con la compagna bella, triste e silenziosa.

«A dire il vero mi domando perché nessuno riesce a intervistare la moglie separata di Conte».

Magari lei non vuole.

«Si va a rompere i coglioni a tutti, bisognerebbe romperli un po' anche a lei».

E Olivia Paladino?

«È una donna che pone molte domande. C'è il fatto che Conte è andato ad abitare a Palazzo Chigi, ma vive con lei in un altro appartamento dalle parti di via del Corso. Saranno anche cazzi suoi, ma quando uno diventa premier diventano cazzi di tutti».

E la frangetta di Maria Elena Boschi?

«Ma no, la Boschi è libera, sciolta, finalmente ha trovato uno bello che le piace Sinceramente, sono molto contento per lei. Solo che finora ha parlato solo lui, lei non ha mai detto una parola, e poi sono uscite solamente foto in posa della Boschi con questo Giulietto».

Il nuovo taglio di capelli è comunque il segno della svolta.

«La Boschi è bella pure calva. Ma una che è capogruppo del partito di Renzi alla Camera non può chiedere di essere considerata solo per il lavoro che fa in politica».

Come un tempo Nilde Iotti.

«No, la Iotti è un caso completamente diverso. Erano gli anni del dopoguerra, Togliatti era sposato e chi era colpevole di adulterio andava in galera. Questa era l'Italia di allora. Come Mina: quando crebbe il figlio con Corrado Pani, rischiò il carcere».

Anche di Luigi Di Maio circolano soltanto foto in posa con la fidanzata Virginia Saba.

«Questa appartiene alle famose fidanzate di cartone. Il gossip può essere una mezza verità oppure una verità e mezzo. Forse ci eccita anche per questo: non c'è mai un punto fisso, è tutto un fatto sul quale uno ci ricama sopra. Per fortuna non siamo un Paese come gli Stati Uniti».

Che intendi?

«Negli Usa se un uomo politico dice una bugia alla moglie la sua carriera è finita, perché se può mentire a lei può farlo anche con i cittadini. Questa è la mentalità puritana e bacchettona americana. Se Joe Biden mette una mano sulla spalla di una donna è già un mezzo aspirante stupratore. Noi siamo un popolo cattolico, con il perdono passa la bufera».

Quindi cosa dici alla Boschi che si lamenta perché vuole che si parli di lei solo per il suo grande lavoro in Parlamento?

«No, tesoro mio, no. Il tuo lavoro politico è anche il tuo stile di vita, non puoi separarli».

Che dire di Giorgia Meloni con il costume da bagno tricolore?

«Quando l'ho vista mi son detto: mamma mia, questa si è messa una Gibaud antidolore. Sono le cose che fanno arricciare il naso a qualcuno, però lei ha questo appeal nazionalpopolare che funziona. In America quante attrici abbiamo visto con il costume a stelle e strisce. Da noi la bandiera va bene solo per andare a vedere la partita della nazionale. Devo dire che la Meloni è molto ben guidata da Crosetto».

Si è vista in costume anche la figlia del presidente Mattarella.

«Ma qui il gossip non c'entra. È una signora sulla cinquantina, tranquilla, che prende il sole, non sta attaccata al palo in discoteca. Mi pare che nessuno ci abbia ricamato».

Il virus ha cancellato molti appuntamenti estivi, dalla Versilia a Cortina a Capalbio. Fanno parte delle cose delle quali abbiamo scoperto che possiamo farne a meno?

«Di questo potevamo accorgerci anche prima. Fa molto Pro loco, appuntamenti pieni di persone che non sanno come passare il pomeriggio. Una tragedia. Poi ci sono anche quelli che ne approfittano per fare un po' di vacanze a scrocco».

Hai mai partecipato?

«Negli anni Ottanta, quando ero famoso per Quelli della notte, avevo scritto un libro e mi avevano invitato a presentarlo a Porto Cervo. Eravamo io e la fantastica Patrizia Cavalli, poetessa. Che facciamo? Né lei né io eravamo mai stati in questa famosa Costa Smeralda e decidiamo di andare a vedere com' è».

Che esperienza fu?

«All'epoca portavo i capelli in verticale. Atterriamo a Olbia, scendo dalla scaletta, arriva un colpo di vento e avevo la frangetta come quella della Boschi. Un vento continuo, un mal di testa... Dico: andiamo al mare. Mettiamo un piede nell'acqua: giuro, era gelida. Un freezer. Avanziamo nell'azzurro mare fino a quota costume finché non mi si congela anche là sotto. Patrizia tremava. E allora compose una poesia che ricorderò sempre perché fu la cosa più divertente di quei giorni: “Il vento gelido della Sardegna ti entra nel culo e ti esce dalla fregna..».

Chi è il protagonista del pettegolezzo estivo 2020?

«Oggi questi hanno la scadenza come la mozzarella o lo yogurt. Un mese e basta. Il divismo di una volta non c'è più: la Magnani e Rossellini, Liz Taylor e Richard Burton, Mastroianni e la Deneuve, Marina Cicogna e Ljuba Rizzoli. Adesso siamo qui con quattro sciacquette. Di Martino è uno scugnizzo che se lo vedi gli dici: portami una sdraio e un ombrellone. Quelle erano storie di grandi personaggi con fascino e carisma che vedevi solo sullo schermo e ti facevano sognare».

Oggi li vedi dappertutto.

«Con la tecnologia i protagonisti dell'estate sono le persone comuni. Con i social ti crei un'altra identità, un'altra vita, c'è l'autopaparazzata. Ognuno si crea la sua storia con i suoi testi su Instagram e Facebook. È tutto un paparazzume. Però la community del Web è come la portineria di una volta: uscivi di casa e ti facevi raccontare le ultime novità del palazzo. Ora ti ritrovi tutto sui social».

E Dagospia?

«In fondo è una portineria elettronica».

