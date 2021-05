DAGO-NOTIZIE DAL MONDO - L'EX MODELLA NICOLLE CAINE, 30 ANNI, IMPEGNATA NELLA PREVENZIONE DEI SUICIDI, SI È IMPICCATA NEL SUO APPARTAMENTO - ELON MUSK HA PERSO UNA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO: TERZO DIETRO ARNAULT E BEZOS - LA VARIANTE INDIANA È PREVALENTE IN 127 DELLE 314 AREE DELL'INGHILTERRA...

Dagoselezione

Variante indiana. La variante indiana è prevalente in 127 delle 314 aree dell'Inghilterra (DailyMail, 18/2).

NICOLLE CAINE

Nobel. Secondo fonti vicine a Bill Gates, l'ex presidente Microsoft avrebbe frequentato Jeffrey Epstein per farsi aiutare a vincere il premio Nobel per la pace (ma la fondazione Gates ha smentito). I due, nel 2013, hanno partecipato a un incontro a casa dell'allora presidente del Comitato Thorbjørn Jagland (DailyMail, 18/2).

Musk. Elon Musk ha perso una posizione nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Il ceo di Tesla adesso è in terza posizione, dietro a Bernard Arnault, amministratore delegato di Louis Vuitton, e Jeff Bezos, ceo di Amazon, in vetta (DailyMail, 18/2).

matrimonio harry e meghan markle 1

Viaggi. Il governo inglese si è lamentato del comportamento indisciplinato dei suoi cittadini: ieri all'aeroporto di Heathrow i voli in partenza per destinazioni classificate come arancioni erano 120, quelli diretti in paesi della lista verde, considerati sicuri, solo 19. Il ministro per l'ambiente, Eustice, ha dovuto chiarire che le zone sono state pensate per ricongiugere i cittadini ai loro familiari e non per andare in vacanza: i viaggiatori diretti in zone arancioni, una volta rientrati in Inghilterra, «dovranno osservare la quarantena e sottoporsi a due test» (DailyMail, 18/2).

Viaggi/2. Il costo di un volo andata e ritorno da Londra per Spagna, Francia, Italia e Grecia, tutte classificate come arancioni, è sceso a 18 sterline (DailyMail, 18/2).

il principe harry e michelle obama 2

Bonkers. Sdegno in America dopo che il principe Harry ha definito il Primo Emendamento «bonkers» (fuori di testa) (DailyMail, 18/2).

Tedeschi. Per proteggere gli ebrei dagli abusi antisemiti scatenati dal conflitto con i palestinesi in Israele, il governo tedesco ha schierato la polizia fuori dalle sinagoghe in tutto il paese (DailyMail, 18/2).

Fossili. L'Agenzia Internazionale dell'energia ha chiesto oggi di mettere fine agli investimenti in centrali elettriche a petrolio, gas e carbone: è uno dei passi essenziali da compiere per arrivare all'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 (DailyMail, 18/2).

NICOLLE CAINE

Acqua. Secondo un team del Georgia Institute of Technology, la superficie della quarta luna di Giove, Europa, potrebbe nascondere, sotto lo spesso strato di ghiaccio, sacche d'acqua ricche di vita microbica (DailyMail, 18/2).

Mammiferi. I nostri antenati e quelli degli altri mammiferi moderni si sono evoluti dopo l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, 66 milioni di anni fa. Ma a trattenere il loro sviluppo fino a quel momento non sono stati, come si è creduto finora, i dinosauri, bensì altri mammiferi, poi scomparsi (DailyMail, 18/2).

Mammiferi/2. Tra le specie accusate di aver limitato la nostra evoluzione, ce n'erano in grado di planare, nuotare e scavare (DailyMail, 18/2).

ufo

Ufo. Un australiano sostiene di avere le prove che un Ufo ha colpito il suo drone a Nerang. Nel video girato dall'uomo subito dopo l'impatto si vede apparire nel cielo un oggetto non identificato (DailyMail, 18/2).

Ufo/2. Ieri una famiglia inglese ha filmato cinque oggetti a forma di ciambella volare davanti alle loro finestre, nel cielo di Londra (DailyMail, 18/2).

MI6. La Domus London ha messo in vendita poco fuori Londra un'ex base del servizio segreto britannico MI6, che durante la II Guerra Mondiale ospitò le spie inglesi incaricate di intercettare le comunicazioni dei tedeschi e degli altri nemici. È stato completamente ristrutturata ed è diventata una villa di 3.500 mq con sei camere da letto, sala giochi, cinema palestra, piscina e stanza antipanico. Prezzo: 10 milioni di euro (DailyMail, 18/2).

Kiyan Prince

NewNew. Pagando 5 dollari sulla app NewNew si può partecipare ai sondaggi lanciati da altri utenti, che sottopongono al giudizio della comunità decisioni strettamente personali, come cosa mangiare per cena, se uscire o no con una determinata ragazza, ecc. Secondo l'ideatore, l'imprenditore americano Courtne Smith e finanziata tra gli altri da Will Smith, l'app accontenta il bisogno delle star dei social media di connettersi con il loro pubblico (Daily Mail, 18/2).

Calciatore. Kiyan Prince, ex promessa del Queens Park Rangers, morto accoltellato a 16 anni per aver tentato di sedare una rissa, sarà il primo calciatore virtuale al mondo. Prince, che farà parte della squadra su Fifa 21, è stato disegnato dell'età che avrebbe oggi, 30 anni, lo stesso numero scelto per la maglia (Daily Mail, 18/2).

Bagno. La casa d'aste C&T Auctions, nel Kent (Usa), il 26 maggio batterà le chiavi del bagno della Cancelleria del Reich appartenute ad Adolf Hitler. La base d'asta è di 300 dollari (Daily Mail, 18/2).

Suicidio. L'ex modella Nicolle Caine, 30 anni, impegnata nella prevenzione dei suicidi, si è impiccata nel suo appartamento (Daily Mail, 18/2).