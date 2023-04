Dago-risposta

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 1

Chi conosce bene i media sa che certe smentite sono come aria fritta, “flatus vocis” come direbbe Roscellino di Compiègne. Un gorgoglìo di frasi vuote che non serve a nulla ma alza cortine fumogene, depista, crea confusione. I lettori più smaliziati di Dagospia hanno imparato a riconoscere l’automatismo in cui inciampano vip e svippati a cui viene tolto il velo dell’ipocrisia: una volta beccati con le manine nella marmellata reagiscono in modo scomposto, smentiscono le notizie che li riguardano, magari con toni piccati, incassano il plauso di follower e portaborsette fino al punto in cui inesorabilmente perdono la faccia quando non riescono più ad occultare la verità.

Il campionario di fenomeni inciampati nel trappolone è vasto. Il caso più eclatante è quello di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dagospia rivelò la fine del loro matrimonio e invece di confermare o, al limite, tacere, i due si scapicollarono a smentire. Er Pupone parlò di “fecche news” e la Blasi andò a “Verissimo”, dalla sua amica Toffanin, a frignare contro i media che avevano “fatto una grande figura di merda”. Come è finita, lo sappiamo. Abbiamo assistito a siparietti simili sul caso Prati-gate, nella separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri, nella crisi amorosa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fino al triangolo delle corna tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lo cantava già Caterina Caselli nel 1966: “La verità mi fa male”. Meglio buttarla in caciara.

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 2

A questo riflesso pavloviano hanno aderito anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo la Dago-notizia sulla loro crisi coniugale.

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/coppia-scoppia-dopo-totti-ilary-amendola-francesca-neri-349588.htm

I due amabili coniugi, in evidente travaso di bile, replicano all’indiscrezione (ma non la smentiscono chiaramente) con un video in cui appaiono insieme, a mollo in piscina. Nella gag, che si trasforma presto in una gag-ata un po’ scialba, Bonolis gigioneggia: “Siamo molto in difficoltà perché mo’ che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni, con le sue notizie proprio fondamentali per il nostro quotidiano? Oppure non ci separiamo e mandiamo a quel punto sul lastrico il sito perché è un sito de fregnacce?”. E la Bruganelli lo corregge: “Non è un sito di fregnacce, ogni tanto…”.

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 3

Povero Paolino “Banalis”, se non avesse smarrito l’ironia un decennio fa, avrebbe reagito in modo sagace e invece gli scappa la frizione in modo maldestro: “Sito de fregnacce”. Un giudizio così tranchant da far pensare che il conduttore sia esperto del ramo. Anzi, del tronco.

Il suo livore esonda: “Fatevi i cazzi vostri”. Deve aver magnato pesante o gli è andato di traverso qualche cornetto alla crema di troppo al punto da aver dimenticato che un personaggio pubblico vive esposto all’interesse dei media. E non solo sui suoi successi ma anche sui suoi eccessi. Amori, bollori, afrori, torpori: tutto è offerto al Grand Guignol della celebrità. Dolori e corna incluse, voscenza permettendo.

Se la notizia sulla crisi coniugale è solo una “fecche news”, per citare le spavalderie di Totti, lo dirà il tempo. Una coppia che resiste al logorìo della vita moderna, con venti anni di matrimonio alle spalle e tre figli, è da applausi. E poi, saremo anche delle “serpi” (copyright Travaglio) ma ci risparmieremmo volentieri una nuova “Guerra dei Roses” con patrimoni da dividere, assegni di mantenimento, ville da spartire, rolex trafugati e borse prese in ostaggio.

Che poi quando una coppia scoppia finisce per tirare fuori il peggio da sé, e pure da noi.

Chi si ama, chi si appartiene e non cerca fornicate oltre i confini del talamo, non teme crisi. I migliori auguri per un radioso futuro insieme.

Noi, vi rimiriamo da lontano.

Seduti sulla sponda del fiume.

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 7

TRASCRIZIONE DEL VIDEO DI “SMENTITA” DI SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS

Paolo Bonolis: Eccoci, eccoci qua

Sonia Bruganelli: Che volevi dire?

PB: “Siamo in difficolta, perché m’ha fatto vedere che è uscita ‘sta cosa”.

SB: “Su Biccy.it e su Dagospia è uscito che ci vogliamo separare, che ci stiamo separando, o che ci siamo separati, non lo so”

PB: “Nun se sa, comunque sia, adesso siamo molto in difficoltà perché mo’ che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni, con le sue notizie proprio fondamentali per il nostro quotidiano? Oppure non ci separiamo e mandiamo a quel punto sul lastrico il sito perché è un sito de fregnacce? Eh, qui è un problema”

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 6

SB: “Non è un sito de fregnacce, ogni tanto …”

PB: “Se non lo facciamo è un sito de fregnacce, scusa…”

SB: “Ah certo, certo”

PB: “E so fregnacce. A questo punto ,che facciamo? C’è un dilemma morale”

SB: “Vabbè, pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso, così su due piedi”

PB: “Facce pija n’attimo”

SB: “Dovremmo parlarne pure coi figli, con la famiglia, magari prima”

PB: “Magari prima che dicessero le fregna…ehm le importantissime informazioni che ci regalano questi siti”.

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 4

SB: “No, le informazioni”

PB: “Non perdetevi mai le informazioni di questi siti. Fatevi sempre la vita degli altri, bravi!”

SB: “Comunque, a oggi non c’è una conferma, non c’è una smentita”.

PB: “Però ce mettono fretta”

SB: “Non c’è niente”

PB: “Io so’ indeciso, tra mandarli sul lastrico…”

SB: “O separarci”

PB: “Mah”

SB: “Vabbè…”

PB: “l destino parlerà. magari devi annà a verissimo a di sta cosa”

la 'smentita' di sonia bruganelli e paolo bonolis 5

SB: “Io veramente andavo co adele a Verissimo però mo vediamo, non credo lo voglia dire lei”

PB: “Adele, manco lo sa, pora stella”

SB: “Ancora certo, lo sanno loro ma non lo sanno i nostri”

PB: “MI piacerebbe chiudere come chiusi a Domenica In”

SB: “No vabbè non chiudere niente, salutiamo”

PB: “Fatevi i c…. “

SB: “vostri!”

paolo bonolis sonia bruganelli matrimonio 14 giugno 2002 SONIA BRUGANELLI PAOLO BONOLIS sonia bruganelli paolo bonolis foto di bacco (3) sonia bruganelli paolo bonolis foto di bacco (1) Bonolis Bruganelli Bonolis Bruganelli sonia bruganelli paolo bonolis foto di bacco (2) Bonolis Bruganelli paolo bonolis sonia bruganelli foto di bacco paolo bonolis sonia bruganelli sonia bruganelli paolo bonolis sonia bruganelli paolo bonolis BRUGANELLI BONOLIS TOTTI ILARY