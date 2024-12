DAGOREPORT - AD ATREJU C’E’ SPAZIO PER UNA SOLA REGINA – ALLA KERMESSE DI FRATELLI D’ITALIA MANCHERANNO QUASI TUTTE LE GIORNALISTE DI DESTRA DELLA RAI: TRA GLI OSPITI E I MODERATORI FIGURA SOLO INCORONATA BOCCIA, MOLTO STIMATA DALL’AD GIAMPAOLO ROSSI – IN COMPENSO CI SARANNO LE "SINISTRELLE" BIANCA BERLINGUER, SARA MANFUSO E MONICA GIANDOTTI, L’ETEREA LICIA COLO’ E LO YOUTUBER “CICALONE” – TUTTI ARRUOLATI I GIORNALISTI DE’ DESTRA DI VIALE MAZZINI, DA GIORGINO A BRUNO VESPA…

DAGOREPORT

La kermesse-fiume di Atreju, in partenza domani 8 dicembre per chiudersi il 15, vede una lunga – lunghissima – settimana di dibattiti, interventi, ospiti, moderatori. Più che una kermesse, una maratona monstre. Numerosi gli invitati ma stavolta a far rumore sono soprattutto gli assenti.

Colpisce la prevista intervista del direttore di “Libero” Mario Sechi, già portavoce di Giorgia Meloni e ora anche conduttore per Rai Storia, al presidente del M5s Giuseppe Conte, tanto per alimentare i sospetti d'inciucione per la spartizione delle poltrone della tv pubblica.

Curiosa la partecipazione di giornaliste dal profumo “sinistro” quali Sara Manfuso, moglie del dem Andrea Romano, o di Monica Giandotti, mezzobusto del Tg3, moglie di Stefano Cappellini firma di “Repubblica” (matrimonio che ha avuto come testimone di nozze Mario Orfeo, già Ad della Rai e ora direttore del giornale fondato da Eugenio Scalfari).

sara manfuso

Timbreranno il biglietto ad Atreju la cronista Claudia Fusani e l'eterea Licia Colò, che porterà il suo know-how sulla flora della Tasmania e sulla fauna della Malesia.

In loro compagnia, lo youtuber “Cicalone”, al secolo Simone Ruzzi, che insegue le borseggiatrici rom su e giù per la metropolitana di Roma. Il milieu di FdI riaccoglie a braccia aperte anche Claudia Gerini, già artefice di una disamina a dir poco creativa a favore del premierato.

Dicevamo le assenze. Già perché, se fra i moderatori di sesso maschile, sono effettivamente presenti i volti Rai vicini al centrodestra come Francesco Giorgino, Roberto Inciocchi, Federico Ruffo (già in quota M5s e ora molto stimato dalle parti di Lega e FdI) o Bruno Vespa, le giornaliste e conduttrici Rai di destra sono pressoché assenti.

Della scuderia di viale Mazzini spicca una sola presenza ad Atreju: Incoronata Boccia, stimatissima dall'Ad della tv pubblica Giampaolo Rossi. In compenso, a far numero, arriveranno Bianca Berlinguer e Simona Branchetti da Mediaset, Hoara Borselli in quota quotidiani degli Angelucci, Giusy Meloni da Dazn.

