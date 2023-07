DAGOREPORT

EMANUELA ORLANDI 3

Prendete come centro la Basilica di San Pietro, tracciatevi intorno una circonferenza di un chilometro e mezzo: tra maggio e giugno del 1983, da dentro quel perimetro, sono scomparse sedici ragazze, tra le quali Emanuela Orlandi, con un'età tra i quattordici ed i diciotto anni. Nessuna di loro è mai stata ritrovata, ammesso che qualcuno le abbia cercate per davvero.

Se appena appena si allarga il cerchio, ma neanche più di tanto, e vi si aggiunge due o tre quartieri limitrofi, dal 1982 al 1983, lo studio accerta che "nell'area geografica presa in considerazione sono stati identificati i casi salgono a 34, tutte ragazze con una età media di 15,7 anni. Nessuna è mai stata ritrovata.

EMANUELA ORLANDI

I dati sono stati verificati di recente da uno studio dell’agenzia specializzata NeuroIntelligence e condotta dai criminologi Franco Posa e Jessica Leone su incarico dell’avvocato penalista Valter Biscotti. I dati sono pubblici e sono stati riportati da servizi dell'Ansa, ma i giornali hanno preferito seguire la sacra rappresentazione del “daje all’infame Vaticano” messa in scena nella sala dell’Associazione della Stampa Estera con la gentile collabo-razione dalla giornalista turca (e filo Erdogan) Esma Cakir.

Poi sui giornali arrivano anche le opinioni dei poliziotti che avrebbero indagato (indagato?) sul caso, gettano accuse sulla pedofilia dei preti, e accusano il Vaticano di reticenza. Nel 1983 la Gendarmeria Vaticana non esisteva: l’aveva abolita Paolo VI nel 1964 e sostituita con una guardiania giurata chiamata Servizio di Vigilanza Vaticana e il Tribunale esisteva solo sull’Annuario Pontificio.

PAPA BERGOGLIO E PIETRO ORLANDI

La gendarmeria rinascerà sarà ristrutturata anni dopo, quando il commendator Cibin fu sostituito dal “comandante” Domenico Giani. Il crimine della Orlandi è stato commesso fuori le sacre mura, e in Italia vige il principio del “locus commissi delicti”: indagano gli organi competenti sul territorio.

E la Procura di Roma per tre volte ha indagato e archiviato il caso perché le ipotesi ventilate non hanno trovato alcun riscontro nei fatti. E figuriamoci se gli scalcagnati vigilantes apri portone del Vaticano avrebbero potuto fare meglio di carabinieri, polizia, servizi e magistrati italiani.

EMANUELA E LE ALTRE - ARTICOLO DI PANORAMA - 1 AGOSTO 1983

Inoltre, 1 agosto 1983 sul settimanale Panorama uscì un articolo a firma Marina Bussoletti e Bruno Ruggiero dal titolo "Emanuela e le altre" nel quale, partendo dal caso Orlandi che aveva già conquistato la ribalta mediatica, ci si soffermava sui duemila minorenni spariti in Italia, quell’anno, fino a quel momento, "in maggioranza ragazze". Sono state tutte ritrovate? Morale della storia, commissione parlamentare, famigliari, avvocati, giornalisti, amici e benefattori compresi? Quando la merda è tanta, le mosche accorrono numerose…

PAPA FRANCESCO BERGOGLIO DOMENICO GIANI PAPA BERGOGLIO PIETRO ORLANDI E LA MADRE DI EMANUELA emanuela orlandi LA VERITA SUL CASO ORLANDI - VIGNETTA BY MACONDO emanuela orlandi mirella gregori CASO EMANUELA ORLANDI - MIGLIAIA DI RESTI AL CIMITERO TEUTONICO sit in in vaticano per emanuela orlandi 1 mirella gregori EMANUELA ORLANDI IDENTIKIT DELL UOMO CHE FU VISTO PARLARE CON EMANUELA LA SERA DEL SUO RAPIMENTO EMANUELA ORLANDI 5 emanuela orlandi vatican girl la serie vatican girl sulla scomparsa di emanuela orlandi 1 emanuela orlandi vatican girl emanuela orlandi la serie vatican girl sulla scomparsa di emanuela orlandi 2 PRESUNTO RENDICONTO SPESE DEL VATICANO RELATIVE A EMANUELA ORLANDI EMANUELA ORLANDI emanuela orlandi PRESUNTO RENDICONTO SPESE DEL VATICANO RELATIVE A EMANUELA ORLANDI IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI IL DOSSIER DEL VATICANO SU EMANUELA ORLANDI presunto rendiconto vaticano su emanuela orlandi CASO EMANUELA ORLANDI - GLI ALTI PRELATI CHE POTREBBERO ESSERE CHIAMATI COME TESTIMONI EMANUELA ORLANDI la serie vatican girl sulla scomparsa di emanuela orlandi 3 la serie vatican girl sulla scomparsa di emanuela orlandi 4 la serie vatican girl sulla scomparsa di emanuela orlandi 5 Ostello dei Padri Scalabriniani di londra 1 Ostello dei Padri Scalabriniani di londra FRANCESCO MORINI pietro orlandi, fratello di emanuela orlandi FUORI I NOMI - LA VERITA SUL CASO ORLANDI - VIGNETTA BY MACONDO IL CASO ORLANDI IN VATICANO - VIGNETTA BY MACONDO sit in in vaticano per emanuela orlandi 4 Silvia Vetere con emanuela orlandi NATALINA ORLANDI Raffaella Monzi con emanuela orlandi sit in in vaticano per emanuela orlandi 3 sit in in vaticano per emanuela orlandi 2 MARIO MENEGUZZI - ZIO DI EMANUELA ORLANDI JOSE LUIS SERNA ALZATE