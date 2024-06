7 giu 2024 15:50

DAGOREPORT - PER SPIEGARE COSA VUOL DIRE PARTIRE IN “POSIZIONE DI VANTAGGIO” NELLA VITA CI VUOLE LA REGISTA PIÙ ENGAGÉ DEL TEATRO ITALIANO, LA FEMMINISTA MILITANTE CHE HA TRASFORMATO LA ‘’CARMEN’’ DI BIZET IN UNA VITTIMA DELLA RELIGIONE CATTOLICA, A CHIARIRE GLI AVVANTAGGIATI NELL’EPOCA DELLA CULTURA WOKE - LEGGIAMO IL TWEET DI RICERCA LAVORO DI EMMA DANTE: ‘’CHI È DONNA O GAY È AVVANTAGGIATO ANCHE SE L’APPELLO È RIVOLTO PURE AI MASCHI’’ - DAL MESSAGGIO, POI RISCRITTO, SEMBRA CHE ESISTANO I GAY E I MASCHI, CIOÈ CHE SIANO DUE GENERI DIVERSI. EVIDENTEMENTE DANTE RITIENE CHE I GAY NON SIANO MASCHI O VICEVERSA…