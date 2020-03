L'EUROPA NON SARA' PIU' COME PRIMA - OLANDA E GERMANIA SONO MOLTO “SCETTICHE” SULLA SOSPENSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS MA LA MERKEL FA IL SUO “WHATEVER IT TAKES” CON UN PIANO “ILLIMITATO” DI GARANZIE PUBBLICHE - L’ITALIA HA DIFFICOLTÀ A FARE UNA MANOVRA DA 15-20 MILIARDI – SCHENGEN DI FATTO È SOSPESO. LA GERMANIA CHIUDE LE FRONTIERE