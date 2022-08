4 ago 2022 16:10

DAJE DE GUERRA! – LA CINA HA LANCIATO 11 MISSILI BALISTICI NELLE ACQUE INTORNO TAIWAN: CINQUE SONO FINITI NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL GIAPPONE. DOVE PERALTRO È APPENA ATTERRATA NANCY PELOSI. COME RISPONDERÀ TOKYO? – INTANTO PECHINO HA CONVOCATO GLI AMBASCIATORI DEI PAESI DEL G7, INCLUSA L’ITALIA, PER ESPRIMERE DISAPPUNTO SUL COMUNICATO FIRMATO IERI – IL SEGRETARIO DI STATO USA, BLINKEN: “CI OPPONIAMO A QUALSIASI SFORZO UNILATERALE PER CAMBIARE LO STATUS QUO DI TAIWAN” - VIDEO