23 ago 2019 08:30

E DAJE A LECCARE! – GLI APPASSIONATI DI GELATI SONO AVVISATI: IL “MUSEUM OF ICE CREAM”, CHE AVEVA FATTO UN’APPARIZIONE TEMPORANEA A NEW YORK NEL 2016, APRIRÀ UNO SPAZIO PERMANENTE A BROADWAY – NELLA COLORATISSIMA AREA, PERFETTA PER GLI APPASSIONATI DI INSTAGRAM, I VISITATORI POTRANNO FARE UN TUFFO NELLA PIÙ GRANDE PISCINA DI GRANELLA, FARE UN GIRO SU UNO SCIVOLO GIGANTESCO E…(VIDEO)