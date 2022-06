AMORI, DOLORI E BOLLORI DI VITTORIO FELTRI - "PENSI CHE LA FICA SIA UNA COSA BELLA E, INVECE, È UN PO’ DISGUSTOSA. IL SESSO COME IL CONGIUNTIVO E’ SOPRAVVALUTATO. LA FATICA È TANTA, IL PIACERE DURA POCO, E LA POSIZIONE RIDICOLA. OGGI, IL SOLO PENSIERO DI ORGANIZZARE UNA SCOPATA, MI MANDA IN DEPRESSIONE" – L’ULTIMO RAPPORTO SESSUALE CON LA MOGLIE NEL 1982 – HO “USATO” BICE BIAGI, FIGLIA DI ENZO, PER FARE CARRIERA? GRANDISSIMA STRONZATA! – IL RAPPORTO CON MELANIA RIZZOLI – E POI BERLUSCONI, CRAXI, COSSIGA E IL PRINCIPE CARACCIOLO CHE LO INVITO’ A CENA PER PROPORGLI DI DIRIGERE “REPUBBLICA”