DALL'ITALIA CON VIRUS – UN MEDICO DI TARZANA, RICCO SOBBORGO DI LOS ANGELES, INVITA LE AUTORITÀ A CHIUDERE LE SCUOLE DOPO CHE UN GRUPPO DI PERSONE È TORNATO DA UN VIAGGIO A CORTINA D’AMPEZZO ED E' RISULTATO POSITIVO AL COVID-19: “DEI 14 POSITIVI, QUATTRO SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE, TRE SONO MOLTO GRAVI” – I CONTAGIATI SONO DI CALABASAS: LÌ HANNO CASA KIM KARDASHIAN, WILL SMITH E… - VIDEO

ll coronavirus non risparmia nemmeno i villoni dei vip in California. Sam Fink, medico californiano che ha in cura pazienti affetti dal Covid-19, ha esortato le autorità a chiudere le scuole dopo aver rivelato che tre uomini a Calabasas, vicino a Los Angeles sono "gravi" dopo aver contratto il virus durante un viaggio in Italia.

Fink, un medico di base di Tarzana - il ricco sobborgo di Los Angeles a soli 10 miglia dalla casa di Calabasas di Kim Kardashian - ha raccontato di avere in cura tre uomini positivi al coronavirus dopo un viaggio a Cortina. «Niente mi ha mai preoccupato come questo – ha raccontato Fink - In sostanza, 14 uomini hanno fatto una gita sciistica nel Nord Italia. Tutti si sono ammalati e tutti e 14 sono risultati positivi al coronavirus. Dei 14, quattro sono stati ricoverati in ospedale, tre sono molto gravi. Uno aveva una condizione medica preesistente. Gli altri tre no, e sono relativamente giovani». I tre uomini sono tornati negli Stati Uniti il 27 febbraio dopo aver visitato Cortina d'Ampezzo.

Il dipartimento sanitario della contea di Los Angeles ha confermato otto casi di coronavirus tra un gruppo di viaggiatori che sono tornati di recente dal nord Italia. «Consiglio a tutti coloro che leggono questo articolo di evitare di partecipare a eventi sportivi e concerti – ha concluso –

Credo che tutte le scuole dovrebbero essere chiuse immediatamente e le lezioni fatte online». Negli Stati Uniti ci sono oltre 754 casi di coronavirus e 26 morti. Nella sola California ci sono 143 casi e due morti.

