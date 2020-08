12 ago 2020 20:41

UN DAMANTE NON È PER SEMPRE – È DURATO QUANTO UN GATTO IN TANGENZIALE IL RITORNO DI FIAMMA TRA GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE, CHE HA CONFERMATO LA FINE DELLA RELAZIONE CON LA EX CHE ERA RIUSCITA A PERDONARGLI LE CORNA – MA L’INFLUENCER NON E' RIMASTA SINGLE A LUNGO: PARE SIA SEMPRE PIÙ VICINA AL RAMPOLLO CARLO BERETTA, EX DI DAYANE MELLO – GIULIA HA SUBITO SMENTITO IL FLIRT SU INSTAGRAM, MA…