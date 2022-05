MA IL RUGBY NON ERA LO SPORT DEI GENTILUOMINI? - DURANTE LA PARTITA TRA ARGENTINA E INGHILTERRA, L'INGLESE WILL HOMER CORRE INDISTURBATO VERSO LA META, MA ASPETTA DUE MINUTI PRIMA DI FARE IL PUNTO - IL MOTIVO? PER PASSARE IL TURNO L'INGHILTERRA NON DOVEVA SUBIRE UN PASSIVO DI OLTRE 16 PUNTI E CON L'ARGENTINA AVANTI PER 19-0, HA DECISO DI ATTENDERE FINO ALLA FINE DELLA PARTITA PER SEGNARE IL 19-7, ELIMINANDO IL CANADA DAL TORNEO… - VIDEO