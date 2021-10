15 ott 2021 19:29

DAMMI UN PO’ DI MUSICA LEGGERA PERCHÉ HO VOGLIA DI MENARE LE MANI – UN 57ENNE MILANESE HA AGGREDITO E SFREGIATO IL PARROCO CHE LO OSPITAVA IN UNA PARROCCHIA IN PROVINCIA DI PARMA SOLO PERCHÉ GLI HA CHIESTO DI ABBASSARE IL VOLUME DELLA RADIO: L’UOMO LO HA PRESO A CALCI IN TESTA E LO HA COLPITO AL VOLTO CON UN COLTELLO, SPEDENDOLO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI – ARRESTATO DAI CARABINIERI, ORA È ACCUSATO DI…