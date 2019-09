Alberto Dandolo per “Oggi”

VALERIA BRUNI TEDESCHI RAPHAEL HAROCHE

VALERIA CONQUISTATA DALL' ARTISTA FRANCESE

Si sussurra che ci sia del tenero tra Valeria Bruni Tedeschi e l'affascinante cantautore francese Raphael Aroche. I due artisti sono infatti stati avvistati qualche giorno fa in affettuosi ed inequivocabili atteggiamenti all'ultima spiaggia di Capalbio. E' nata una nuova coppia? Ah, saperlo...

nunzia de girolamo a ballando con le stelle

NUNZIA DE GIROLAMO AL BIVIO

Nunzia De Girolamo, dopo aver partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle, sta valutando se continuare o meno la sua carriera in tv: la volitiva Nunzia e' infatti corteggiata da Rai 1 con offerte molto allettanti. L'ex ministro tornerà in politica o si lascerà sedurre dalle malie del piccolo schermo? Ah, saperlo...

marco liorni foto di bacco

PROMOZIONE PER MARCO LIORNI?

Marco Liorni ha riscosso un grande successo di ascolti e di critiche con Reazione a catena, storico preserale estivo di Rai 1. A viale Mazzini si mormora che alcuni dirigenti della tv di Stato stiano facendo fuoco e fiamme per affidargli da gennaio la conduzione de L' eredità al posto di Flavio Insinna.

IL BACIO TRA ASIA ARGENTO E VLADIMIR LUXURIA

LUXURIA IN CANADA TROVA L'AMORE

Vladimir Luxuria questa estate ha trascorso qualche giorno di vacanza in Canada in compagnia di alcune amiche. L'irriverente opinionista pare che durante il viaggio abbia incontrato l'amore: una guardia forestale canadese di origini molisane.

francesca de andrè

LA DE ANDRÉ HA UN NUOVO CORTEGGIATORE

francesca de andrè e gennaro

Francesca De André e' tornata single! La storia d'amore tra la vincitrice morale dell'ultimo Grande Fratello e il modello Gennaro Lillio e' infatti arrivata al capolinea. Si sussurra però che la irrequieta Francesca abbia un nuovo corteggiatore, assai ricco e focoso. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

alessia fabiani 1

ALESSIA FABIANI SPOPOLA A PANAREA

Alessia Fabiani si è concessa una breve vacanza a Panarea in compagnia della sua storica amica Donatella Taranto, nipote del famoso attore napoletano Nino Taranto. Le due, pare, siano state le più apprezzate e corteggiate dell'isola e che abbiano spopolato tra i vacanzieri eoleani. Per la bella Alessia alcuni giorni di riposo prima del rientro a Roma dove la aspetta una scelta professionale assai importante. A quale proposta di lavoro la Fabiani dovrà dare risposta? Ah, saperlo...

francesca de andre' instagram (1)

INDOVINELLI

E' un medico assai famoso che ama la tv. Ha conquistato il cuore del fidanzato di una sua cara amica. Chi è?

Lui è un giornalista e conduttore sposatissimo e lei è una sua collega, nuora di un grande campione sportivo. Tra i due ci sarebbe del tenero. Chi sono?

alessia fabiani 8

Chi è quel conduttore che sta facendo fuoco e fiamme per avere un seppur piccolo spazio in un noto programma di Rai 3? Pare sia disposto a tutto...

INSINNA RINUNCIA A MISS ITALIA PER UNA LITE

Doveva essere Flavio Insinna il padrone di casa della prossima edizione di Miss Italia che tornerà su Rai 1 il prossimo 6 settembre con la conduzione di Alessandro Greco. A Viale Mazzini si mormora che il fumantino Flavio abbia detto no al concorso di bellezza dopo una furiosa lite. Con chi e perché? Ah, saperlo...

flavio insinna foto di bacco

ELISA ISOARDI CONTESA A BALLANDO CON LE STELLE

Elisa Isoardi ha dichiarato che sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma al quale aveva partecipato lo scorso anno nella veste di ballerina per una notte. Al Foro Italico, location da cui va in onda lo show, e' però già partita la "lotta" per chi sarà il cavaliere della conduttrice sulla pista da ballo più famosa della tv. In particolare due i maestri di ballo che starebbero facendo fuoco e fiamme per contendersi Elisa : trattasi di Samuel Peron e Raimondo Todaro. Chi la spunterà?

IL GOAL DI RAFFAELLA FICO

francesca de andre gennaro e giorgio

Mario Balotelli, come è noto, ha scelto di rientrare in Italia : dal prossimo settembre infatti giocherà nel suo amato Brescia lasciando definitivamente il Marsiglia, squadra in cui ha militato negli ultimi anni. Raffaella Fico alla notizia ha fatto i salti di gioia: Super Mario potrà finalmente essere più presente nella vita della loro piccola Pia. Inoltre i rapporti tra il calciatore e la showgirl negli ultimi tempi sembra sino assai più distesi e rilassati. Che sia per loro l'inizio di una nuova fase? Ah, saperlo...

raffaella fico

raffaella fico e la figlia pia

PAMELA PERRICCIOLO TRA OSPITATE E PROGETTI SOCIALI

Che fine ha fatto Pamela Perricciolo, protagonista del noto "caso Caltagirone"? Si mormora che donna Pamela questa estate sia stata contesa come ospite da numerose discoteche e che sia anche in procinto di inaugurare una associazione a difesa delle donne vittime di violenza. A quando il suo ritorno in tv?

IL FLOP DELLA CUCCARINI AGITA I VERTICI RAI

Lorella Cuccarini questa estate e' tornata su Rai 1 con Grand Tour, una sorta di Linea Verde in prima serata. I bassi ascolti del programma però stanno assai agitando i vertici di Viale Mazzini che hanno puntato su Lorella per la prossima stagione televisiva affidandole la conduzione di Vita in diretta. Correranno ai ripari? E, se si, come?

ALBERTO URSO PUNTA A SANREMO

mario balotelli pia e raffaella fico

Alberto Urso, amatissimo vincitore dell'ultima edizione di Amici, sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Si sussurra che la star del talent condotto da Maria De Filippi punti a partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo che, come anticipato da Oggi, quest'anno verrà condotto da Amadeus. Ce la farà il talentuoso Alberto a salire sul palco dell'Ariston?

MASSIMO GILETTI SI AGGIUDICA LA MAGLIE E UNA MISTERIOSA OPINIONISTA

paola caruso madre biologica

Massimo Giletti sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per la prossima edizione di Non è l'Arena, la fortunata trasmissione in onda su La 7 la domenica sera. L'instancabile conduttore si è aggiudicato due presenze fisse nel programma: quella della giornalista Maria Giovanna Maglie e anche quella di una irriverente e acuta comnentatrice assai influente sul web. Di chi si tratta?

massimo giletti a 'belve' 10

IL CUORE DI PAOLA CARUSO BATTE PER UN SOLO UOMO

Paola Caruso ha rinunciato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip spagnolo per amore di un uomo: trattasi del suo amatissimo figlio Michelino. Paola infatti non ha occhi che per lui ed è a lui che sta dedicando tutto il suo tempo e le sue energie. Si sussurra che nella vita della burrosa showgirl sia entrato anche un nuovo compagno ma i soliti ben informati sostengono che nel cuore della Caruso, per ora, c' è posto solo per suo figlio.

FIORELLA MANNOIA HA UNA FAN D' ECCEZIONE

TIZIANA RIVALE

Fiorella Mannoia sta spopolando con il suo tour estivo nelle piazze delle più importanti città italiane. Al concerto di Taormina si è ritrovata nel pubblico una fan d'eccezione: Francesca Pascale. La compagna di Silvio Berlusconi pare infatti essere una grande estimatrice della cantante romana...

I TONI SOVRANISTI DI TIZIANA RIVALE AGITANO CARLO CONTI

Tiziana Rivale sarà tra le protagoniste della prossima edizione di Tale e quale show. A preoccupare Carlo Conti, conduttore del programma, alcuni post in rete pubblicati dalla cantante caratterizzati da toni definiti palesemente "sovranisti". Riuscirà l'equilibrato conduttore a moderare le "animosita' politiche" della sua futura concorrente? Ah, saperlo...

INDOVINELLI

fiorella mannoia

E' bella, famosa e ricchissima. A breve sarà la protagonista di uno show sulla sua vita. Pare che il suo fidanzato sia assai geloso e che le abbia chiesto di moderare gli impegni di lavoro. Chi è?

E' il marito di un noto sindaco del Nord. Si sussurra di sue notti assai trasgressive e ad alto tasso di sesso e alcol. Di chi si TRATTA?

Il conduttore Rai e' disperato, non riesce proprio a digerire la sua nuova compagna d'avventura. Perché?

La bionda conduttrice e' assai precisina e ha un atteggiamento indisponente da maestrina. Le maestranze del suo programma già non ne possono più...

L'attore prezzemolino e' ufficialmente fidanzato con una modella straniera. A Milano però tutti sanno delle sue notti brave in compagnia di statutarie ragazze dell' Est.Chi è?

Il serissimo neo dirigente tv e' in realtà assai trasgressivo. Spesso lo si incontra in Piazzale Cuoco a Milano con una signorina latina di nome Gisela nata Pedro. Di chi stiamo parlando?