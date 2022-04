Alberto Dandolo per Dagospia

paola barale

Nonostante la matura prostata il famoso politico si fa regolarmente sollazzare le pudenda dalla controversa scio' girl accompagnata dal giovane palestrato di turno. Un trio erotico bollito a puntino ma ben retribuito. Di chi stiamo parlando?

Ha fatto scalpore il nostro indovinello sulla porcina moglie di un Ministro in carica e il giovane albanese dalle proporzioni ultra favorevoli. Ebbene, dopo la Dago rivelazione i due amanti clandestini hanno momentaneamente interrotto i loro scoppiettanti incontri. A quando la agognata reunion? Ah, saperlo...

valerio mastandrea the place

"Ieri mi ha svuotato a dovere", questa la "sibillina" frase pronunciata dallo sposatissimo sottosegretario di mezza età riferendosi alla sua nuova giovane colf appena assunta. Cosa avrà svuotato la intraprendente collaboratrice domestica? I cassetti? La libreria? Gli armadi a 4 ante per il cambio di stagione? Ah, non saperlo...

Fermi tutti! E' caccia al nuovo misterioso fidanzato di Paoletta Barale. È dalla fine della relazione con quel simpaticone di Raz De "Can" che l'attrice piemontese non aveva un compagno. Chi sarà il fortunato?

nicolas vaporidis 3

Si sussurra che l'attore di culto Valerio Mastandrea agli amici più cari vada dicendo pesta e corna del collega Nicolas Vaporidis per la sua partecipazione a L'isola dei famosi. Sarà vero o è solo una voce messa in giro dai suoi detrattori? Ah, non saperlo...

Fermi tutti! Nina Moric ha recentemente dichiarato di essere in procinto di trasferirsi nella sua Croazia per assistere la anziana madre. I soliti ben informati dicono però di averla avvistata nei mejo locali meneghini tra un mojto e un salto di danza solo qualche notte fa. A quando il definitivo trasferimento? Ah, non saperlo.

Notizia del secolo 1 : Forse non tutti sanno che l' isolana Floriana Secondi fino a qualche mese fa sognava il grande schermo. É, seppur con esiti negativi, riuscita a farsi provinare addirittura da due importanti registi: trattasi di Federico Moccia e del giovane Pietro Castellitto, figlio del noto attore Sergio e della scrittrice Margaret Mazzantini. Ci siamo salvati!

nina moric

Notizia del secolo 2: È sbarcata a Milano la effervescente Fariba, ex isolana di origini persiane e madre della bonissima Giulia Salemi. Pare sia alla ricerca di un nuovo appartamento per mettere radici all'ombra della Madonnina. Riaprirà forse lo storico Hammam delle rose, storica sauna e centro massaggi in Viale Abruzzi di un tempo fu memorabile proprietaria? Ah, saperlo...

L'attore amato dai sinistrati radical chic proprio non ce la fa a non spendere le sue notti con i mejo ragazzotti di Milano e dintorni. Pare che nel talamo del piacere il blasonato e timido artista sia una furia della natura e insaziabile come pochi. Chi è?

enrico papi

Notizia del secolo 3: Enrico Papi è stato confermato alla conduzione della prossima edizione di Scherzi a parte. In molti vedrebbero bene al suo fianco come vallette fisse l'epica Francesca Cipriani e la sua giuliva sesta di reggiseno.

