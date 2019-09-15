DANDOLO FLASH! ALLA FACCIA DEL POPULISMO E DEL POPOLO… COSA CI FACEVA IERI SERA IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO ATTOVAGLIATO NELLA SALETTA PRIVATA CON TANTO DI SCORTA DA "IYO", IL RISTORANTE GIAPPONESE STELLATO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA A MILANO? AH, NON SAPERLO…-
NON C'È PIÙ RELIGIONE, IGGY POP È UN FAN DELLA TRAP: “AMO QUELLA ROBA. SUONAVO SEMPRE XXXTENTACION. MI PIACCIONO PERCHÉ SEMBRA CHE NON GLIENE FREGHI UN CAZZO, ED È DAVVERO RINFRESCANTE PER LE TUE ORECCHIE UNA COSA SIMILE” – IL NUOVO ALBUM, LA FINE DEL ROCK (“LA MAGIA SE N’È ANDATA, È TUTTO PREVEDIBILE”) E LE DROGHE: “LA KETAMINA? L’HO PRESA UNA VOLTA E NON POTEVO PIÙ…”
ORA CHE SALVINI NON C’E’ PIU’, L’UE CI TENDE LA MANO SUI MIGRANTI: L'ITALIA NON SARÀ MAI PIÙ LASCIATA SOLA DALL’EUROPA - AL VERTICE DI MALTA SI FISSERÀ IL PRINCIPIO DELLA CONDIVISIONE, NON CI SARÀ PERÒ UNA INTESA FORMALE SULLE QUOTE - RESTA IL NODO DEI MIGRANTI ECONOMICI
CRONACHE DA 'ATLANTIA': L'IPOTESI DI VENDERE “AUTOSTRADE” E CAMBIARE I VERTICI. I PIANI DELLA FAMIGLIA BENETTON PER SMARCARSI DAI PM E DAL GOVERNO CHE INSISTE SULLA REVOCA DELLE CONCESSIONI - LE VALUTAZIONI DELLE BANCHE D'AFFARI SULLA POSSIBILE CESSIONE: NEL CDA DELLA SOCIETA’ SIEDONO RAPPRESENTANTI DI INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI COME ALLIANZ-EDF E IL FONDO CINESE SILK ROAD...
ANGELINA SOLO DI NOME – LA JOLIE STAREBBE USANDO IL FIGLIO MADDOX CONTRO L’EX MARITO BRAD PITT: SEMBRAVA CHE FRA I BRANGELINA CI FOSSE UNA TREGUA E INVECE UNA RECENTE INTERVISTA DEL RAGAZZO HA INSOSPETTITO MOLTI CHE HANNO PENSATO CHE LE SUE PAROLE GLI FOSSERO STATE MESSE IN BOCCA DALLA MADRE – UNA FONTE A PAGE SIX: “FA TUTTO LEI, TIRA LA CORDA COME VUOLE, RICATTANDO BRAD CON L’ARMA DEI FIGLI E…” (VIDEO)
LA DURA LEGGE DI MARQUEZ: A MISANO TRIONFA IL CATALANO DELLA HONDA BATTE QUARTARARO CON UN GRAN SORPASSO ALL’ULTIMO GIRO E FA SPALLUCCE SUGLI SCREZI CON ROSSI (QUARTO) – IERI A FINE QUALIFICA I DUE SI SONO OSTACOLATI – VALENTINO: “MARQUEZ MI HA BLOCCATO” – LA REPLICA AL VELENO: "NON POLEMIZZO CON UNO CHE NON LOTTA PER IL MONDIALE" – VIDEO
DANDOLO FLASH! ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE - DOPO 16 ANNI DI FIDANZAMENTO OGGI POMERIGGIO LA CONDUTTRICE RAI È CONVOLATA A NOZZE CON GIULIO CESARE TASSONI A ROMA, NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI FIORENTINI – LUI, DI ORIGINI NOBILI, E’ UN IMPRENDITORE DEL SETTORE FARMACEUTICO – TRA GLI INVITATI SIMONA VENTURA COL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, LA GNOCCHISSIMA SAMANTHA DE GRENET, CORINNE CLERY, BEPPE CONVERTINI, MAURIZIO MATTIOLI E ANGELO PERRONE – IL BACIO DELLA CUCINOTTA
LA BOEING HA MOLTO STRESS IN TEST - ESPLODE UNA PORTA DEL NUOVO 777X DURANTE GLI STRESS TEST: UN NUOVO STOP PER L'AZIENDA, CHE GIÀ AVEVA AVUTO PROBLEMI CON I MOTORI PER IL NUOVO GIGANTE DEI CIELI E AVEVA POSTICIPATO IL LANCIO DI UN ANNO - DOPO IL PASTICCIO DEL 737 MAX, ANCORA A TERRA, BOEING PUNTA MOLTO SU QUESTO VELIVOLO, TALMENTE GRANDE CHE LE PUNTE DELLE ALI SI PIEGANO PER POTER MUOVERSI NEGLI AEROPORTI (VIDEO)
IL VEGANO SI ACCORCIA LA VITA – LA DIETA A BASE DI VEGETALI AUMENTEREBBE IL RISCHIO DI ICTUS: È QUANTO EMERGE DA UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD CHE SOTTOLINEA COME NON MANGIARE CARNE RIDURREBBE L'APPORTO DI ALCUNE VITAMINE, IN PARTICOLARE LA B12 E LA D, PROPRIO QUELLE CHE PROTEGGONO IL CORPO UMANO DALL'ICTUS - MA CI SONO PURE BUONE NOTIZIE VISTO CHE…