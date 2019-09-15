DANDOLO FLASH! ALLA FACCIA DEL POPULISMO E DEL POPOLO… COSA CI FACEVA IERI SERA IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO ATTOVAGLIATO NELLA SALETTA PRIVATA CON TANTO DI SCORTA DA "IYO", IL RISTORANTE GIAPPONESE STELLATO IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA A MILANO? AH, NON SAPERLO…

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Alla faccia del populismo e del popolo… Cosa ci faceva ieri sera il Ministro degli Esteri Di Maio attovagliato nella saletta privata con tanto di scorta da 'Iyo', il ristorante giapponese stellato in via Piero della Francesca a Milano? Ah, non saperlo

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DANDOLO FLASH! ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MATRIMONIO DI ELEONORA DANIELE - DOPO 16 ANNI DI FIDANZAMENTO OGGI POMERIGGIO LA CONDUTTRICE RAI È CONVOLATA A NOZZE CON GIULIO CESARE TASSONI A ROMA, NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEI FIORENTINI – LUI, DI ORIGINI NOBILI, E’ UN IMPRENDITORE DEL SETTORE FARMACEUTICO – TRA GLI INVITATI SIMONA VENTURA COL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, LA GNOCCHISSIMA SAMANTHA DE GRENET, CORINNE CLERY, BEPPE CONVERTINI, MAURIZIO MATTIOLI E ANGELO PERRONE – IL BACIO DELLA CUCINOTTA

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