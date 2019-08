GIOVANNONE VISTA LUNGA – TOTI HA SCELTO IL MOMENTO PEGGIORE PER DIVENTARE SOVRANISTA, ANDANDOSENE DA FORZA ITALIA APPENA PRIMA DELLA ROTTURA TRA SALVINI E CONTE – ORA IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA NON SA CHE FARE, IL CAPITANO E LA MELONI LO RIMBALZANO E BERLUSCONI NON LO VUOLE VEDERE NEMMENO IN CARTOLINA…