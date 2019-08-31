LA MORNING GLORY DI FABIO BASILE
DANDOLO FLASH! – ALTRO CHE LUIGINO DI MAIO E I MATTEUCCI DE ‘NOANTRI. LA FOTO DI QUESTO ULTIMO FINE SETTIMANA AGOSTANO È QUELLA DEL CAMPIONE OLIMPICO ED EX GIEFFINO VIP FABIO BASILE CHE DÀ IL BUONGIORNO SUI SOCIAL CON ELOQUENTE GIOIA DI VIVERE!-
“HO FATTO SESSO CON 20MILA PARTNER” – IL REGISTA JOEL SCHUMACHER FA LO SBORONE E RACCONTA LE SUE PAZZE AVVENTURE TRA ALCOL, DROGA E SOPRATTUTTO SESSO: “L’HO FATTO CON PERSONE FAMOSE E CON PERSONE SPOSATE CHE SI PORTERANNO QUEL SEGRETO NELLA TOMBA” – “LE VOCI SU 'BATMAN E ROBIN' GAY? SE NON FOSSI OMOSESSUALE NON L’AVREBBERO INVENTATE” – “QUANDO ERO GIOVANE SE ENTRAVO IN UN BAR E C’ERANO 200 UOMINI LÌ DENTRO…” – VIDEO
GIOVANNONE VISTA LUNGA – TOTI HA SCELTO IL MOMENTO PEGGIORE PER DIVENTARE SOVRANISTA, ANDANDOSENE DA FORZA ITALIA APPENA PRIMA DELLA ROTTURA TRA SALVINI E CONTE – ORA IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA NON SA CHE FARE, IL CAPITANO E LA MELONI LO RIMBALZANO E BERLUSCONI NON LO VUOLE VEDERE NEMMENO IN CARTOLINA…
BORSA! - L’ULTIMATUM DI LUIGINO DI MAIO A GIUSEPPE CONTE FA FRENARE PIAZZA AFFARI CHE HA PERSO LO 0,35% - TRA I PEGGIORI LE BANCHE E SOPRATTUTTO ATLANTIA, DOPO CHE IL VICEPREMIER USCENTE HA RICICCIATO LA STORIA DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI - BENE CNH INDUSTRIAL, CHE HA CAVALCATO LE VOCI DELLO SCORPORO DI IVECO
CARO TI COSTA MAURITO – ICARDI FA CAUSA ALL’INTER E CHIEDE 1 MILIONE E MEZZO DI DANNI AL CLUB, PIÙ IL REINTEGRO A PIENO TITOLO IN SQUADRA: “GRAVEMENTE DISCRIMINATO E VESSATO. LESO NELLA DIGNITÀ, NELL’IMMAGINE E NELLA REPUTAZIONE” – LA MOSSA DI WANDA NARA ERA NELL’ARIA GIÀ DA AGOSTO ED È LA PIETRA TOMBALE NEI RAPPORTI TRA I NERAZZURRI E L’ARGENTINO, CHE ORA HA DUE SOLE OPZIONI: L’ATLETICO MADRID O…
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
L’OPPIO È L’OPPIO DEI POPOLI – MELANIA RIZZOLI CI SPIEGA COS’È IL FENTANYL: “SINTETIZZATO PER LA PRIMA VOLTA NEL 1960 PER CONTRASTARE IL DOLORE INCOERCIBILE, IL SOVRADOSAGGIO ANCHE DI 1 MILLIGRAMMO PROVOCA DEPRESSIONE RESPIRATORIA, ALLUCINAZIONI, COMA, SHOCK ANAFILATTICO, ARRESTO CARDIACO E MORTE” – “LA DOSE LETALE È L’EQUIVALENTE DI UN GRANELLO DI POLVERE, BASTA TOCCARLO O INALARLO PER CASO E…”