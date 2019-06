1 giu 2019 18:35

DANDOLO FLASH! – A MARCO CARTA NON È STATO CONVALIDATO L’ARRESTO, MA QUESTO NON VUOL DIRE CHE SIA STATO GIUDICATO ESTRANEO AL FATTO – A TAL PUNTO CHE È STATO RINVIATO A GIUDIZIO ASSIEME ALLA DONNA DI 53 ANNI CHE ERA CON LUI, PER CUI INVECE C’È STATA LA CONVALIDA. IL PROCESSO INIZIA IL 16 SETTEMBRE PER ENTRAMBI…