DANDOLO FLASH! – QUALCUNO AVVERTA PEPPINO SALA CHE NELLA ORMAI TRENDYSSIMA VIALE MONZA, EPICENTRO DEL PROGRESSISTA QUARTIERE "NOLO", C'E' UN LOCALE GESTITO DA DUE GIOVANI E IMPOMATATI FRATELLI EGIZIANI CHE NON AMEREBBE TANTO LE BANDIERE ARCOBALENO – NEL LOCALE, PROSSIMO A VIA BOIARDO, LATITANO INFATTI I DUOMOSESSUALI DELLA MIL ANO ANO CHE GRAVITA NEL QUARTIERE – NON SONO FORSE GRADITI? CERTO È CHE IERI SERA UN NOTO E GAYO PROFESSIONISTA SAREBBE STATO BUTTATO FUORI IN MALO MODO E MINACCIATO PESANTEMENTE DA UNA DECINA DI MANZI ARABI (BEATO LUI!) E PARE CHE NON SIA LA PRIMA VOLTA. PEPPINO SE CI SEI BATTI UN COLPO!-