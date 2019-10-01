DANDOLO FLASH! – QUALCUNO AVVERTA PEPPINO SALA CHE NELLA ORMAI TRENDYSSIMA VIALE MONZA, EPICENTRO DEL PROGRESSISTA QUARTIERE "NOLO", C'E' UN LOCALE GESTITO DA DUE GIOVANI E IMPOMATATI FRATELLI EGIZIANI CHE NON AMEREBBE TANTO LE BANDIERE ARCOBALENO – NEL LOCALE, PROSSIMO A VIA BOIARDO, LATITANO INFATTI I DUOMOSESSUALI DELLA MIL ANO ANO CHE GRAVITA NEL QUARTIERE – NON SONO FORSE GRADITI? CERTO È CHE IERI SERA UN NOTO E GAYO PROFESSIONISTA SAREBBE STATO BUTTATO FUORI IN MALO MODO E MINACCIATO PESANTEMENTE DA UNA DECINA DI MANZI ARABI (BEATO LUI!) E PARE CHE NON SIA LA PRIMA VOLTA. PEPPINO SE CI SEI BATTI UN COLPO!

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CAFONALINO - ALTRO CHE VIA DELLA SETA! LA ROMA CHE CONTA O PROVA O CONTARE NON PUÒ PIÙ FARE A MENO DI SONIA, ANIMA E CUORE DEL RISTORANTE “HANG ZHOU”. CHI NON APPARE INSIEME A LEI IN UNA DELLE FOTO INCORNICIATE NEL SUO LOCALE NON PUÒ DIRE DI ESISTERE MONDANAMENTE - PER I 70 ANNI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SONO ACCORSI AMICI E CLIENTI D’ECCEZIONE: FULVIO ABBATE, DARIO ARGENTO, PINO STRABIOLI, FRANCESCA REGGIANI SERENA BORTONE, SAVERIO FERRAGINA E IL TENORE FABIO ANDREOTTI…

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