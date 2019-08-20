DANDOLO FLASH! – TORINO TREMA! LA CAUSA DEL TREMORE? IL SOLITO TRANS TRANS...E, DICONO, CHE SIA COINVOLTO QUALCHE CONGIUNTO DEI POTERI FORTI - GIRA FORSE GIÀ QUALCHE FOTO PORCINA? DI CHI STIAMO PARLANDO? AH, NON SAPERLO...-
DANDOLO FLASH! – TORINO TREMA! LA CAUSA DEL TREMORE? IL SOLITO TRANS TRANS...E, DICONO, CHE SIA COINVOLTO QUALCHE CONGIUNTO DEI POTERI FORTI - GIRA FORSE GIÀ QUALCHE FOTO PORCINA? DI CHI STIAMO PARLANDO? AH, NON SAPERLO...-
MATTEO VS. MATTEO – RENZI PARLA IN SENATO DA SEGRETARIO DEL PD. MATTEUCCIO GONGOLA PER ESSERSI RIPRESO LA SCENA E FA L’OCCHIOLINO A CONTE: “ABBIAMO APPREZZATO LE SUE PAROLE E IL SUO STILE ISTITUZIONALE, MA AVREMMO PREFERITO FOSSERO ARRIVATE PRIMA. NON È UN COLPO DI STATO FORMARE UN GOVERNO, È UN COLPO DI SOLE ANDARE AL VOTO ORA. NON FARÒ PARTE DELL'ESECUTIVO” (COSÌ PUÒ FREGARE ZINGARETTI) - POI ATTACCA IL CAPITONE CITANDO IL VANGELO SECONDO MATTEO E SULLA RUSSIA: "SONO PRONTO A SFIDARE IL MINISTRO AL SEGGIO DI BIBBIANO” (PRENDETE I POPCORN)
MO' SONO DAZI TUOI! - E SE LA GUERRA COMMERCIALE ANTI CINESE FOSSE UN GUAIO SOPRATTUTTO PER LE AZIENDE AMERICANE? È QUELLO CHE PENSA IL CEO DI APPLE TIM COOK, CHE HA DETTO CHIARAMENTE AL PRESIDENTE CHE SAMSUNG ALLA FINE ESCA AVVANTAGGIATA - TE CREDO. APPLE & CO PRODUCONO PRATICAMENTE TUTTO IN CINA, MENTRE I COREANI HANNO DECISO PER TEMPO DI DIVERSIFICARE – TRUMPONE PER ORA HA CONGELATO TUTTO, MA ORMAI HA TIRATO IL SASSO…
“SIAMO DISGUSTATI DA QUEI COMMENTI” - POGBA SBAGLIA UN RIGORE IN CAMPIONATO E VIENE TRAVOLTO DA INSULTI RAZZISTI SUI SOCIAL. LA DENUNCIA DEL MANCHESTER UNITED: “SIAMO AL LAVORO PER IDENTIFICARE GLI AUTORI. CONDANNIAMO CON VIGORE QUEI COMMENTI, LA SQUADRA HA TOLLERANZA ZERO VERSO LE DISCRIMINAZIONI” - È IL TERZO EPISODIO DI INSULTI RAZZISTI NEL GIRO DI UNA SETTIMANA IN PREMIER - VIDEO
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
AVETE SOLDI DA SPENDERE? ECCO LA LISTA DEI VENTICINQUE RISTORANTI PIÙ CARI DEL MONDO - GLI ESPERTI PARLANO DI DENARO BEN SPESO, MA IL CONTO VI FARÀ GIRARE LA TESTA (E LE PALLE) – NEL PIÙ “ECONOMICO” SI SPENDONO PER TRE PORTATE 200 EURO, MENTRE IL PIÙ CARO VI ACCOGLIERÀ IN UNA STANZA SPOGLIA CHE PRENDERÀ VITA CON UNA COMBINAZIONE DI LUCI E VIDEO PROIEZIONI AL COSTO DI “APPENA” 1650 EURO A PERSONA – E C’È ANCHE UN RISTORANTE IN ITALIA A 290…(VIDEO)
OSSESSIONE DIETA – IL GIGANTE DELLE DIETE “WEIGHT WATCHERS” HA LANCIATO UN’APPLICAZIONE PER FAR DIMAGRIRE BIMBI E TEENAGER – SI CHIAMA “KURBO”, CONSIGLIA CIBI CON POCHE CALORIE E HA GIÀ FATTO INCAZZARE GENITORI E NUTRIZIONISTI: “LASCIATE I BAMBINI FUORI DAL MARKETING, HANNO GIÀ ALTRI PROBLEMI DI IMMAGINE E NON HANNO BISOGNO DI DIMAGRIRE…”. MEGLIO OBESI O OSSESSIONATI DAL CIBO? – VIDEO