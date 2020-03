DANDOLO FLASH - QUALCHE MINUTO FA DAVANTI ALL’INGRESSO DEL POLICLINICO DI MILANO (E ANCHE A TORINO) UN MISTERIOSO SIGNORE DI NOME LAPO ELKANN HA FATTO RECAPITARE CESTI DI MIMOSE PER RINGRAZIARE TUTTE LE DONNE CHE LAVORANO ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS. LE MIMOSE SONO ACCOMPAGNARE DA UN CARTELLO CHE RECITA…

Alberto Dandolo per Dagospia

Qualche minuto fa davanti all’ingresso del Policlinico di Milano un misterioso signore di nome Lapo Elkann ha fatto recapitare cesti di mimose per ringraziare tutte le donne che, con ruoli diversi, stanno lavorando per contrastare l’emergenza coronavirus. Le mimose sono accompagnare da un cartello che recita “Grazie per quello che state facendo per noi. Siete i nostri angeli custodi" #andratuttobene.

LE MIMOSE INVIATE DA LAPO ELKANN ALL OSPEDALE DI TORINO lapo elkann finale champions juve barca

LE MIMOSE MANDATE DA LAPO ELKANN ALLE DONNE CHE LAVORANO AL POLICLINICO DI MILANO LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT LE MIMOSE MANDATE DA LAPO ELKANN ALLE DONNE CHE LAVORANO AL POLICLINICO DI MILANO