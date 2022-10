30 ott 2022 16:07

DANDOLO FOTO FLASH! - AVVERTITE GIORGIO FORATTINI CHE QUELLA SUL TERGICRISTALLO DELLA SUA AUTO NON È LO SCHIZZO DI UNA VIGNETTA LASCIATA DA UN SUO FAN MA UNA MULTA ASSAI SALATA – LA MACCHINA, CON A BORDO IL NOTO DISEGNATORE, ERA FINO A POCHI MINUTI FA IN DIVIETO DI SOSTA IN VIA MALPIGHI, A MILANO, NEL QUARTIERE ARCOBALENO DI PORTA VENEZIA. GUARDARE PER CREDERE...