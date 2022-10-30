forattini nell auto con la multa 2 forattini nell auto con la multa 1 forattini nell auto con la multa 3
DANDOLO FOTO FLASH! - AVVERTITE GIORGIO FORATTINI CHE QUELLA SUL TERGICRISTALLO DELLA SUA AUTO NON È LO SCHIZZO DI UNA VIGNETTA LASCIATA DA UN SUO FAN MA UNA MULTA ASSAI SALATA – LA MACCHINA, CON A BORDO IL NOTO DISEGNATORE, ERA FINO A POCHI MINUTI FA IN DIVIETO DI SOSTA IN VIA MALPIGHI, A MILANO, NEL QUARTIERE ARCOBALENO DI PORTA VENEZIA. GUARDARE PER CREDERE...-
forattini nell auto con la multa 2 forattini nell auto con la multa 1 forattini nell auto con la multa 3
CHE VI AVEVAMO DETTO? NON È FIN-ITA! – DOMANI SCADE LA PROROGA DELLA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA CON IL FONDO CERTARES, PER LA VENDITA DI “ITA AIRWAYS”. E FILTRA L’IPOTESI CHE POSSA ESSERE CHIESTO ALLA CORDATA MSC-LUFTHANSA DI RILANCIARE CON UNA NUOVA OFFERTA! – CHE SUCCEDERÀ QUANDO IL DG DEL TESORO, SOSTENITORE DI AIR FRANCE-CERTARES, SARÀ FUORI DA VIA XX SETTEMBRE?
DOPO LE "WAGS", POTEVANO MANCARE LE "FADS"? – NON CI SONO SOLO LE MOGLI DEI CALCIATORI A CERCARE FAMA E LIKE MOSTRANDO CHIAPPE E TETTE. IL NUOVO FENOMENO SONO LE FIGLIE DEI GIOCATORI, LE “FOOTBALLERS' ASPIRATIONAL DAUGHTERS” – CONDIVIDONO SUI SOCIAL UNO STILE DI VITA SOPRA LE RIGHE E SPESSO INCASSANO MIGLIAIA DI EURO A POST – A GUIDARE LA SQUADRA DI SGALLETTATE C’È LA BOMBASTICA GEMMA OWEN, 19 ANNI, EREDE DEL PALLONE D’ORO DI MICHAEL OWEN, SEGUITA DALLE FIGLIOLE DI GUARDIOLA, SHEARER, GERRARD… – VIDEO
CAFONALINO BORGHESE – PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA “MERAVIGLIE SENZA TEMPO”, AL RICHIAMO DELLA DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE, FRANCESCA CAPPELLETTI, IN TOTAL BLACK (SEGNO DEI TEMPI), S’È RADUNATO IL MONDO DELL'ARTE ROMANA – TRA GIOVANNA MELANDRI, PRESIDENTE DEL MAXXI, E IL CT ROBERTO MANCINI ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE, LA PRESENZA DI PESO È STATA QUELLA DI SHAWN CROWLEY, INCARICATO D'AFFARI AD INTERIM DELL'AMBASCIATA AMERICANA, L'UOMO CHE MONITORA LA POLITICA ITALIANA PER LA CASA BIANCA…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO