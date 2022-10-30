DANDOLO FOTO FLASH! - AVVERTITE GIORGIO FORATTINI CHE QUELLA SUL TERGICRISTALLO DELLA SUA AUTO NON È LO SCHIZZO DI UNA VIGNETTA LASCIATA DA UN SUO FAN MA UNA MULTA ASSAI SALATA – LA MACCHINA, CON A BORDO IL NOTO DISEGNATORE, ERA FINO A POCHI MINUTI FA IN DIVIETO DI SOSTA IN VIA MALPIGHI, A MILANO, NEL QUARTIERE ARCOBALENO DI PORTA VENEZIA. GUARDARE PER CREDERE...

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DOPO LE "WAGS", POTEVANO MANCARE LE "FADS"? – NON CI SONO SOLO LE MOGLI DEI CALCIATORI A CERCARE FAMA E LIKE MOSTRANDO CHIAPPE E TETTE. IL NUOVO FENOMENO SONO LE FIGLIE DEI GIOCATORI, LE “FOOTBALLERS' ASPIRATIONAL DAUGHTERS” – CONDIVIDONO SUI SOCIAL UNO STILE DI VITA SOPRA LE RIGHE E SPESSO INCASSANO MIGLIAIA DI EURO A POST – A GUIDARE LA SQUADRA DI SGALLETTATE C’È LA BOMBASTICA GEMMA OWEN, 19 ANNI, EREDE DEL PALLONE D’ORO DI MICHAEL OWEN, SEGUITA DALLE FIGLIOLE DI GUARDIOLA, SHEARER, GERRARD… – VIDEO

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CAFONALINO BORGHESE – PER IL VERNISSAGE DELLA MOSTRA “MERAVIGLIE SENZA TEMPO”, AL RICHIAMO DELLA DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE,  FRANCESCA CAPPELLETTI, IN TOTAL BLACK (SEGNO DEI TEMPI), S’È RADUNATO IL MONDO DELL'ARTE ROMANA – TRA GIOVANNA MELANDRI, PRESIDENTE DEL MAXXI, E IL CT ROBERTO MANCINI ACCOMPAGNATO DALLA MOGLIE, LA PRESENZA DI PESO È STATA QUELLA DI SHAWN CROWLEY, INCARICATO D'AFFARI AD INTERIM DELL'AMBASCIATA AMERICANA, L'UOMO CHE MONITORA LA POLITICA ITALIANA PER LA CASA BIANCA…

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