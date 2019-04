Alberto Dandolo per Dagospia

DELIVERY PIZZA

Milano, si sa, è da sempre l' italica città anticipatrice di mode, tendenze virtù , vizi e piaceri. E all'ombra della Madonnina e' l'ormai omologata comunità duomosessuale come sempre a dettare legge. Dalle varie e avariate passerelle, ai saloni del mobile passando dalle mejo dark room, il mondo gayo meneghino è lo specchio delle tensioni diurne e notturne di una città in continua, schizofrenica, creativa evoluzione.

La nuova frontiera porcina del piacere? Sono le app che ti permettono di avere h 24 cibo a domicilio.

DELIVERY

Dopo i cinema porno, i Cruising, le sling, i chem party e i giovanotti a pagamento del sito Pianeta Escort la Milano per-pene ha scoperto il brivido del piacere al buio e a basso costo, corredato dai panini di Bastianich e dal sushi cinese.

Il giochino è semplice semplice: ordini da mangiare e attendi in casa il ragazzotto addetto alla consegna. Una volta incontrato, e magari col pc in bella vista che emana immagini lussuriose di un porno gay ceceno, parte la proposta indecente. Il copione è questo: "posso offrirti da bere? Vorrei lasciarti una bella mancia. Cosa mi dai in cambio?"... e intanto una banconota di 50 euro campeggia in bella vista sulla tastiera del pc. Un po' come nei film porno anni 80!

I portantini più gettonati sono quelli della app Glovo. I più cortesi i magrebini e i latini. Dicono ci sia un brasiliano di nome Rodrigo che va per la maggiore. Gli orari più favorevoli? Il pomeriggio inoltrato e a notte fonda.

DELIVERY

Si mormora che per alcuni ragazzi la disponibilità a far esultare le pudenda del cliente sia diventata la principale fonte di guadagno e pare che anche le milfone etero stiano seguendo la nuova gaya moda. Solo una leggenda metropolitana o realtà? Ah, NON saperlo...

INDOVINA INDOVINELLI

Chi è quel noto stilista che qualche sera fa ha copulato con un colombiano e un marocchino, entrambi appartenenti alla stessa app e entrambi addetti alle consegne di toast vegetariani?

DELIVERY HOT

Il noto giornalista ha speso 500 euro in panini di Mc Donald's con la blasonata app. L'unico ragazzo piacente pare non lo abbia concupito preferendo corteggiare una sua amica milf.

Il direttore e il suo fidanzato hanno una grande passione per la cucina giapponese. Passione che ricambiano spesso e volentieri anche con chi consegna loro le orientali pietanze. Trattasi di un egiziano 23 enne dalle equine proporzioni. Di chi stiamo parlando?