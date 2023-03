27 mar 2023 15:54

DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO, ESCE DALLA TERAPIA INTENSIVA A QUASI UN MESE DAL MALORE CHE LO AVEVA PORTATO AL RICOVERO E ALL’INTERVENTO ALL’HUMANITAS DI ROZZANO - IL PUGILE, EX COMPAGNO DI DILETTA LEOTTA, NON È PIÙ IN PERICOLO DI VITA. ORA INIZIA UN NUOVO PERCORSO NON SEMPLICE – “LA STRADA E’ IN SALITA”