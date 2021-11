POSTA! - CARO DAGO, VIVO IN FRANCIA E POSSO DIRVI CHE I MEDIA NON HANNO FATTO MINIMO ACCENNO AGLI ACCORDI DEL QUIRINALE TRA FRANCIA E ITALIA, PERCHÉ PARIGI LO HA FATTO SOLO PER SCOPI TATTICI E NON VUOLE FAR SAPERE AI FRANCESI CHE SI SONO UNITI TROPPO A UN PAESE CHE NON APPREZZANO. COME SEMPRE, GLI ITALIANI ABBOCCANO AI GIOCHI POLITICI FRANCESI, MA STAVOLTA CI RIMETTERANNO LE PENNE. POVERI BOCCALONI...