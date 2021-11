10 nov 2021 11:32

IL DANNO OLTRE LA TRAGEDIA - A RIMINI, UNA COPPIA DI GENITORI E' INDAGATA PER OMICIDIO STRADALE PER UN INCIDENTE IN CUI È MORTO IL FIGLIO DI 2 ANNI E 4 MESI - PER GLI INQUIRENTI SE IL SEGGIOLINO FOSSE STATO FISSATO MEGLIO, IL PICCOLO SI SAREBBE SALVATO - ADESSO LA PROCURA DOVRÀ DECIDERE SE CHIEDERE IL PROCESSO NEI CONFRONTI DELLA COPPIA, ANCORA SOTTO CHOC PER LA PERDITA DEL FIGLIO…