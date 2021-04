14 apr 2021 20:09

DARE SOLDO VEDERE CAMMELLO - L’EGITTO HA CHIESTO 900 MILIONI DI DOLLARI AGLI ARMATORI DELLA EVER GIVEN, LA NAVE-CARGO CHE HA BLOCCATO IL CANALE DI SUEZ - IN ATTESA DEL PAGAMENTO, L'AUTORITA' HA SEQUESTRATO L'IMBARCAZIONE CHE HA BLOCCATO IL TRAFFICO MONDIALE PER 6 GIORNI – LE PERDITE PER IL PORTO SONO STATE STIMATE TRA I 12 E I 15 MILIONI DI DOLLARI PER OGNI GIORNO DI CHIUSURA