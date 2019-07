DATEGLI UNA PASTICCA DI TAVOR - PANICO IN UNA FARMACIA DI PHILADELPHIA DOVE LO SCORSO 4 LUGLIO UNA SESSANTINA DI ADOLESCENTI SI SONO FIONDATI NEL NEGOZIO, DISTRUGGENDOLO E RUBANDO QUELLO CHE TROVAVANO SUGLI SCAFFALI: URLA, OGGETTI SPARSI OVUNQUE E UN UOMO COLPITO DA UNA BOTTIGLIATA IN TESTA (VIDEO)

DAGONEWS

adolescenti rubano in un negozio 5

Panico in un Walgreens di Philadelphia dove lo scorso 4 luglio una sessantina di ragazzi si sono fiondati nella farmacia, distruggendola e rubando quello che trovavano sugli scaffali.

Adesso la polizia, che sta cercando di identificare le persone coinvolte, ha pubblicato il video in cui si vede la “mandria” che irrompe come un fiume in piena nel negozio: alcuni rubano snack e succhi di frutta, altri distruggono tutto quello che gli capita a tiro prima di fuggire a gambe levate.

adolescenti rubano in un negozio 4

Urla, panico e qualche ragazzino che, dopo aver preso parte alla razzia, appare spaesato dal comportamento dei coetanei. Secondo la polizia un uomo di 46 anni è stato colpito alla testa con una bottiglia.

adolescenti rubano in un negozio 3 adolescenti rubano in un negozio 1 adolescenti rubano in un negozio 2