DATEMI UNA “PISTA” - IN PROVINCIA DI VERONA UN AUTOMOBILISTA È STATO FERMATO DALLA POLIZIA STRADALE PERCHÉ SNIFFAVA COCAINA MENTRE GUIDAVA - LA POLVERE ERA STATA PREDISPOSTA SUL TELEFONINO, USATO COME VASSOIO. IL GUIDATORE, UN PERUVIANO DI 21 ANNI CHE LAVORA NELLA RISTORAZIONE, NON È STATO MULTATO MA…

cocaina 4

Silvia Di Paola per “la Verità”

PISTA

Un automobilista è stato fermato dalla polizia stradale a San Bonifacio (Verona) perché sniffava cocaina mentre guidava. La «pista» da inalare era stata predisposta sul telefonino, usato come vassoio. Il guidatore, un peruviano di 21 anni che lavora nella ristorazione, non è stato multato: andava piano, non aveva ancora subito alterazioni psicofisiche per essersi drogato e non usava il telefonino per chiamare. È stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti e dovrà frequentare il Sert. [L' Arena]