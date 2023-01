2 gen 2023 19:20

DATEVI UNA GRATTATINA: ARRIVANO LE PREVISIONI DI NOSTRADAMUS PER IL 2023 (E TANTO PER CAMBIARE, NON SONO BUONE) – L’ASTROLOGO FRANCESE VIENE TIRATO FUORI DAL CILINDRO PUNTUALMENTE SOTTO LE FESTE PER SBOMBALLARCI CON LE SUE CATASTROFI – MA COSA PREVEDEVA PER IL 2023? IN SOSTANZA CI ASPETTA UN ANNO TERRIBILE TRA CRISI ECONOMICA, CANNIBALISMO, GUERRA, RIVOLTE E SICCITÀ – MA C’È PURE UN CAPITOLO PER GLI AMANTI DEL GOSSIP: CARLO III POTREBBE ABDICARE IN FAVORE DI…