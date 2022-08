DAVANTI A CERTI PATRIMONI SI SFASCIANO LE MIGLIORI FAMIGLIE - SABINE BOGHICI E' STATA ARRESTATA A RIO DE JANEIRO CON L'ACCUSA DI AVER FRODATO SUA MADRE PER 140 MILIONI DI EURO - LA FURBACCHIONA AVREBBE ASSUNTO DEI SENSITIVI PER FAR CREDERE ALL'ANZIANA MADRE GENEVIEVE (VEDOVA DEL MERCANTE D'ARTE JEAN BOGHICI) CHE I SUOI QUADRI FOSSERE POSSEDUTI E CHE DOVEVANO ESSERE "RIMOSSI"

Tarquinia Panicucci per www.ultimenotizie.live

sabine boghici4

La figlia di un ricco collezionista d’arte brasiliano ha usato falsi sensitivi per convincere sua madre che i dipinti di cimeli di famiglia erano posseduti e dovevano essere rimossi dalla casa come parte di un piano elaborato per truffare la tenuta di famiglia, secondo un rapporto della polizia brasiliana.

L’ex modella Sabine Boghici, 48 anni, è stata arrestata mercoledì a Rio de Janeiro con l’accusa di aver rubato 140 milioni di dollari in belle arti e gioielli e una quantità di denaro minata da sua madre, Geneviève Boghici, vedova del defunto mercante d’arte rumeno Jean Boghici , che aveva avviato un’attività multimilionaria in Brasile. È anche accusata di appropriazione indebita, estorsione e falsa detenzione.

sabine boghici3

Ad un certo punto della sua tarda adolescenza, si dice che Sabine sia diventata ossessionata dai cani e ne tenesse dozzine nelle case di famiglia. Ha cercato di spingere sua madre a comprarle un appartamento solo per gli animali, secondo i notiziari brasiliani. Quando ha rifiutato, avrebbe iniziato a vendicarsi di sua madre che l’ha portata alla sua rovina.

Il capo della polizia Gilberto Ribeiro ha detto a Reuters che la figlia ha iniziato a rubare i lavori nel 2020. A quel tempo, i resoconti della stampa brasiliana affermano di aver usato la pandemia di COVID-19 come motivo per licenziare il personale domestico che si era preso cura di sua madre sin da lei morte del padre. Quando la madre ha resistito, una volta ha tenuto un coltello al collo per minacciarla, ha testimoniato alla polizia.

sabine boghici1

Le autorità hanno detto che ha anche tenuto prigioniera sua madre e ha cercato di farla morire di fame prima che la madre arruolasse un amico per cambiare le serrature di uno dei sontuosi appartamenti della famiglia per tenere fuori Sabine.

La polizia dice che prima di imprigionare sua madre, Sabine ha convinto gli amici a fingere di essere dei sensitivi che avrebbero avvicinato sua madre fuori da una banca, dicendole che il tentativo sfortunato di sua figlia di imprigionarla era perché i demoni nelle opere d’arte di famiglia l’avevano posseduta. I “psichici” hanno quindi visitato la casa, sostenendo che i dipinti erano “maledetti con qualcosa di negativo, con un’energia negativa su cui si doveva pregare”, ha detto Ribeiro. Hanno quindi estorto migliaia di dollari alla vedova, che ha pagato per “purificare” i dipinti nel tentativo di salvare la figlia ribelle.

polizia brasile

“Hanno preso 16 dipinti”, tra cui opere di famosi artisti brasiliani, secondo il notiziario brasiliano Metropolis, tra cui tre pezzi del pittore modernista Tarsila do Amaral del valore di $ 137,69 milioni, ha detto il funzionario.

La famiglia ha fatto notizia nel 2012 quando un incendio scoppiato quando l’aria condizionata è andata in cortocircuito nella camera da letto di Sabine ha squarciato l’appartamento della famiglia a Rio, distruggendo una serie di opere di valore e uccidendo due dei 16 gatti della famiglia, secondo UOL News Brazil.

In precedenza, Sabine Boghici ha lavorato come modella per The One Agency, portando a una serie di sue immagini pubblicamente disponibili, molte intorno alla collezione d’arte di suo padre.

Anche due complici dell’ex ereditiera sono stati arrestati con l’accusa di complicità.