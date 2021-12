9 dic 2021 16:11

DAVANTI AI VIRUS, IL MONDO E' IN MUTANDE - NESSUN PAESE HA "LE CAPACITA' CRITICHE" PER RISPONDERE EFFICACEMENTE AL COVID - LO SOSTIENE IL "GSH INDEX", L'INDICE CHE MISURA QUANTO LE NAZIONI SIANO PREPARATE AD AFFRONTARE UN'EMERGENZA SANITARIA - NON SOLO: IL NOSTRO LIVELLO DI PREPARAZIONE ALLE FUTURE EPIDEMIE E' IDENTICO A QUELLO DEL 2019 - TRA TUTTI I PAESI, QUELLI MESSI MEGLIO SONO GLI STATI UNITI, SEGUITI DA AUSTRALIA E FINLANDIA - INDOVINATE DOV'E' L'ITALIA?...