DAVIDE GIRI, IL 30ENNE ASSASSINATO A NEW YORK, "E' STATO RAGGIUNTO DA UNA COLTELLATA CHE GLI HA PERFORATO LA VENA CAVA" - CON L'ULTIMO FILO DI VOCE HA CHIESTO AIUTO E POI SI E' ACCASCIATO A TERRA - A TELEFONARE AL 911 E' STATO UNO DEI RESIDENTI DELLE PALAZZINE DAVANTI AL PARCO - VENTI MINUTI DOPO VINCENT PINKNEY, L'AGGRESSORE, COLPIVA ROBERTO MALASPINA, ITALIANO ARRIVATO A NEW YORK DA UN GIORNO COME "VISITING SCHOLAR" E...

Francesco Semprini per "La Stampa"

Ha esalato l'ultimo respiro subito dopo aver chiesto aiuto Davide Giri, inutilmente. Dopodiché si è accasciato a terra esanime. Il suo decesso è stato dichiarato poco dopo la corsa in ospedale. Quei fendenti vigliacchi e criminali gli sono stati fatali. I dettagli degli ultimi istanti di vita del trentenne dottorando di Scienze informatiche alla Columbia University sono contenuti nella denuncia depositata presso il tribunale penale di Manhattan.

Documenti che si basano sui filmati delle telecamere di sorveglianza che raccolgono i fotogrammi dell'aggressione avvenuta giovedì 2 dicembre. Il video mostra, alle 22.56, «un uomo con indosso una felpa rossa sotto una giacca scura avvicinarsi a Davide Giri da dietro mentre cammina nel parco di Morningside, e con un colpo secco sferrare il fendente all'altezza dello stomaco del ricercatore italiano».

A quel punto Giri scappa, l'istinto è di mettersi in salvo nonostante il dolore. «Aiuto, sono stato accoltellato!», dice il ragazzo originario di Alba, secondo quanto contenuto negli atti depositati in Corte. L'ultimo filo di fiato Davide lo usa per implorare un disperato soccorso, barcolla, fa qualche altro passo e poi cade a terra.

Dalle palazzine antistanti al parco, poco distante dal campus di Columbia, telefonano al 911, la polizia chiama l'ambulanza. I medici del St. Luke' s Medical Center, dove Giri è stato dichiarato deceduto subito dopo il ricovero, hanno scritto nel referto che il ragazzo «è stato raggiunto da una coltellata che gli ha perforato la vena cava causandogli la morte». Il tutto mentre l'assassino Vincent Pinkney, pluripregiudicato in libertà vigilata, proseguiva il suo tour criminale verso sud.

Il 25enne afroamericano colpisce circa venti minuti dopo alle pendici meridionali del Parco della paura, sulla 110 strada. Di nuovo col coltello, di nuovo ai danni di un affiliato di Columbia, di nuovo un italiano. È Roberto Malaspina, 27 anni, nella Grande Mela da un giorno, in un post su Twitter sabato, l'ateneo ha confermato che il ragazzo originario di Perugia «era appena arrivato dall'Italia per iniziare un periodo come visiting scholar». Viene pugnalato da dietro, poi i soccorsi e il ricovero in ospedale per «diverse coltellate alla schiena e al busto, inclusa una che gli ha perforato gli organi interni».

Attualmente è in condizioni stabili. Pinkney viene fermato a Central Park poco dopo, non prima di aver minacciato un'altra coppia che portava a spasso il cane, la loro testimonianza è di aiuto ai poliziotti per intercettare l'aggressore. Nella tasca della felpa rossa viene trovato il coltello, un Dexter con manico bianco e lama da 15 centimetri. Il personaggio è noto alle forze dell'ordine, è un membro della gang Every Body Killa, vicina ai Bloods, ha 11 arresti a partire dal 2012 e una serie di condanne, l'ultima delle quali a quattro anni di prigione di cui ne ha scontati tre. E forse quel tour omicida serviva a dimostrare che il carcere non lo aveva affatto ammorbidito, che aveva le carte per continuare ad essere un leader.

Pinkney è comparso davanti al giudice Neill Ross con indosso una tuta bianca, ammanettato e con la mascherina (anti-Covid) sul volto. È stato accusato di omicidio, tentato omicidio e aggressione. L'avvocato difensore ha chiesto che il suo assistito, che in aula ha fatto scena muta, venga sottoposto a perizia psichiatrica e poi messo in custodia cautelare, per lui non è stata fissata nessuna cauzione. Per tutta la durata del processo trascorrerà i suoi giorni nel carcere di Rikers Island.

