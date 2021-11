26 nov 2021 08:27

IL DAVIGO CHE NON TI ASPETTI - “PIERCAVILLO” A “DIMARTEDÌ” PARLA DI EVASIONE E DICE CHE PERSEGUIRE CHI NON PAGA LE TASSE È CONTROPRODUCENTE: “NON È PENSABILE USARE LO STRUMENTO PENALE PER FRONTEGGIARE COMPORTANTI DI MILIONI DI PERSONE. SI PARALIZZEREBBE IL SISTEMA” (E INVECE CON I CENTINAIA DI PROCESSI TENTATI DALLE PROCURE E POI FINITI NEL NIENTE NO?) - VIDEO