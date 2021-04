DE NIRO, UN DIVORZIO DA OSCAR (MEJO DI UNA FICTION) - L'ATTORE ACCUSA L'EX MOGLIE DI SPENDERE TROPPI SOLDI IN VESTITI E DIAMANTI - LEI VUOLE OTTENERE LA META' DEL SUO PATRIMONIO, VALUTATO IN 500 MILIONI DI DOLLARI - CI PENSA IL GIUDICE A METTERE FINE ALLA DISCUSSIONE: "NON C'E' NIENTE DI ORDINARIO IN QUESTE SPESE. DOPO LA SEPARAZIONE SARETE COMUNQUE PIU' RICCHI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE SU QUESTO PIANETA"

Dagotraduzione dal Daily Mail

De Niro e Hightower

È guerra a colpi di conti tra Robert De Niro e la sua ex moglie Grace Hightower. Pochi giorni fa, durante un'udienza virtuale presso il tribunale di New York, i due ex si sono affrontati a suon di scontrini. De Niro contesta infatti alla sua ex le abitudini di spesa eccessive, che gli stanno costando la salute. L'attore, sostiene il suo avvocato, è infatti costretto a lavorare senza sosta, nonostante i suoi 77 anni, per pagare i conti della Hightower, e deve piegarsi ad accettare di tutto, comprese le pubblicità come quella della Kia o del fornaio Warburtons.

«Quando finirà tutto questo? Quando avrà l'opportunità di non accettare tutti i progetti che riceve e di non lavorare sei giorni a settimana, 12 ore al giorno, per accontentare la passione di Miss Hightower per Stella McCartney? Domani DeNiro potrebbe ammalarsi e così la festa finirebbe», ha detto Caroline Krauss, avvocato di DeNiro.

Secondo Krauss, oltre a comprare gli abiti della stilista britannica, la signora Hightower spende una media di 215mila dollari al mese sulla carta di credito e altri 160mila dollari in contanti.

Solo nel 2019 ha fatto uscire dalle casse del marito 1,67 milioni di dollari, quasi tutti impegnati per acquistare un diamante in una gioielleria di New York.

De Niro in tribunale

I problemi di DeNiro non finiscono con l'ex moglie. L'attore, a quanto riferisce il suo avvocato, deve milioni di euro (nel 2015 erano 6,4 milioni) in tasse non pagate al fisco. Per sanare la sua posizione, destinerà l'intero incasso dei prossimi due film alle casse dello Stato.

L'avvocato di Grace Hightower, Kevin McDonough, ha però ribattuto sostenendo che le abitudini dell'attore non erano affatte cambiate: DeNiro, ha detto il legale, si sposta in elicottero anche per andare a un brunch. Inoltre l'attore ha ingiustamente ridotto il limite di spesa dell'American Express della signora Hightower a 100mila dollari (fino allo scorso anno erano 375mila).

(L'avvocato di DeNiro ha negato i viaggi in elicottero, quello di Hightower, l'acquisto del diamante).

De Niro e la pubblicita? Kia

A mettere fine alla discussione è intervenuto il giudice Matthew Cooper: «Non c'è niente di ordinario in queste spese. Per il 99,9999% del mondo, questi sono costi straordinari in somme quasi inimmaginabili», ha affermato. «Voglio che la signora Hightower e il signor De Niro si separino. Ne usciranno comunque più ricchi di quasi tutti gli esseri umani che camminano su questa terra».

La causa di divorzio tra DeNiro e Hightower va avanti dal 2018. La donna ha chiesto al giudice che le venga riconosciuta la somma di 500 milioni di dollari, la metà del patrimomio stimato di DeNiro. Secondo Hightower, l'attore le avrebbe tenuto nascosta la reale entità dei suoi averi, liquidandola con una casa da 4,7 milioni di sterline, oltre 500mila dollari in contanti e un reddito annuo di 1 milione di dollari l'anno, frutto dell'accordo prematrimoniale sottoscritto da due.

