20 dic 2022 08:40

PER DE NIRO È UN BEL NATALE DI MERDA – UNA DONNA È ENTRATA IN CASA DELL’ATTORE, A NEW YORK, E HA PROVATO A RUBARE I REGALI DI NATALE: SHANICE AVILES, QUESTO IL NOME DELLA LADRA, È STATA BECCATA DALLA POLIZIA MENTRE ENTRAVA E L’HANNO SEGUITA. L’ATTORE STAVA DORMENDO E CON LUI IN CASA C’ERA LA FIGLIA DI 11 ANNI…