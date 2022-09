17 set 2022 16:30

LA DEA È BENDATA, I PARACULI NO – UN 34ENNE DELLA PROVINCIA DI UDINE HA VINTO 38MILA EURO GIOCANDO ONLINE MA HA PENSATO BENE DI NON DICHIARARE LA SOMMA AL FISCO PER NON PERDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA – E COSÌ PER DUE ANNI HA CONTINUATO A INCASSARE 16MILA ALL’EURO DALL’INPS – SCOPERTO E ACCUSATO DI TRUFFA AI DANNI DELLO STATO, HA PATTEGGIATO UNA PENA DI…