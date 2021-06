IL DEBUTTO UFFICIALE DEL REUCCIO PROSSIMO VENTURO - A VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA ALLO STADIO, INSIEME A WILLIAM E KATE, C'ERA ANCHE IL PRINCIPINO GEORGE (CHE DIVENTERA' RE DOPO IL NONNO E IL PADRE) - VESTITO CON LA STESSA CRAVATTA DEL PADRE, E' DIVENTATO SUBITO MASCOTTE NAZIONALE: HA PORTATO FORTUNA AGLI INGLESI CHE NON BATTEVANO I TEDESCHI IN UNA PARTITA A ELIMINAZIONE DIRETTA DI MONDIALI O EUROPEI DAL 1966...

Dagotraduzione dal Daily Mail

William e Kate a Wembley con Beckham

Il principino George, 7 anni, ha rubato le luci della ribalta ai suoi genitori William e Kate ieri sera durante a Wembley. Il bambino, vestito con abiti eleganti e cravatta simile a quella del padre, ha fatto un'apparizione a sorpresa insieme al principe William e a Kate Middleton, entrambi 39 anni, allo stadio di Wembley ieri sera per lo scontro degli ottavi di finale di Euro 2020.

È stato un grande momento per George, che è sotto i riflettori con i suoi genitori solo in determinate occasioni, mentre si gode la sua prima partita con l'Inghilterra. Il fratello maggiore dei Cambridge, che condivide lo stesso nome con il santo patrono d'Inghilterra, ha assistito al trionfo dei Tre Leoni sulla Germania, vincendo 2-0 grazie ai gol di Harry Kane e Raheem Sterling.

William, George e Kate a Wembley 2

Dopo la partita trionfante allo stadio di Wembley, il duca e la duchessa hanno utilizzato il loro account Twitter ufficiale per elogiare "l'incredibile prestazione" della squadra.

All'inizio della serata il giovane George, che è un accanito appassionato di calcio come suo padre, ha divertito i fan quando ha borbottato timidamente mentre lo stadio si univa ai giocatori per cantare God Save the Queen, come alcuni hanno sottolineato che la canzone parlava della sua bisnonna.

Per l'occasione, George, che durante la serata è stato visto parlare con l'ex calciatore David Beckham, ha indossato un abito elegante proprio come suo padre il principe William, con una cravatta simile in rosa e blu abbinata a una maglia azzurra sotto.

William, George e Kate a Wembley 3

Nel frattempo, la duchessa di Cambridge ha mostrato il suo sostegno con i colori della striscia inglese mentre sfoggiava un vivace blazer Zara rosso da 59,99 sterline per l'occasione insieme a un top bianco.

All'inizio della partita, il principe George apparentemente non è riuscito a nascondere la sua impazienza mentre aspettava l'inizio della partita - e inoltre non sembrava troppo sicuro di cantare God Save The Queen con il resto della folla.

William, George e Kate a Wembley 4

Il figlio maggiore dei Cambridge ha distolto lo sguardo mentre i suoi genitori cantavano l'inno nazionale, forse un po' timido nel cantare con tutti gli occhi su di lui.

