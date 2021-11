30 nov 2021 17:15

LE DECISIONI SUI MEZZI PUBBLICI LE PRENDONO QUELLI CHE SU UN AUTOBUS O IN METRO NON SALGONO DA ANNI - COME SI FARA’ A CONTROLLARE IL SUPER GREEN PASS NELLE ORE IN CUI I MEZZI SONO PIU’AFFOLLATI? IL PIANO PREVEDE FINO A MILLE EURO DI MULTA PER CHI SALE SU UN AUTOBUS SENZA LA CERTIFICAZIONE VERDE E PIU’ AGENTI PER I CONTROLLI - LA MINISTRA LAMORGESE ASSICURA CHE LE FORZE DELL'ORDINE AFFIANCHERANNO IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE…