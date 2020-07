I DECRETI SALVINI VANNO CAMBIATI, MA SOLO DOPO IL VOTO – LE LEGGI VOLUTE DAL TRUCE (E APPROVATE DAL CONTE I) SARANNO ANCHE BRUTTE, SPORCHE E CATTIVE, MA SONO MOLTO POPOLARI E QUINDI COMODE PER LA MAGGIORANZA GIALLOROSSA. CHE INFATTI LE MODIFICHERÀ SOLO DOPO LE REGIONALI – EPPURE DICONO CHE MANCANO “LE ULTIME LIMATURE”. DEVONO ESSERE MOLTO COMPLICATE…

Governo balneare anche su immigrazione e sicurezza. Le leggi volute da Matteo Salvini saranno anche brutte, sporche e cattive, e allentarne le maglie fa sicuramente far bella figura nei salotti e sulle spiagge giuste (quelle della Toscana, dove sbarca nessuno), ma sono maledettamente comode anche per la maggioranza giallorossa. E così, le modifiche ai decreti Sicurezza arriveranno a fine settembre, dopo le elezioni regionali e comunali.

Ieri sera si è tenuto l' ennesimo vertice al Viminale tra il ministro Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza che si occupano di immigrazione. I vari partiti sostengono di essere ormai d' accordo sulle modifiche alle leggi volute dal capo della Lega.

In particolare, nel nuovo provvedimento ci saranno la cancellazione delle maxi-multe milionarie alle navi delle ong, una maggior facilità nella concessione della protezione umanitaria, la revisione del sistema di accoglienza degli enti locali e la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all' anagrafe comunale.

Il bello è che dalla maggioranza fanno sapere che mancano «le ultime limature». Solo che devono essere ben complicate, se Lamorgese e Giuseppe Conte non cambiano subito i decreti Salvini e rimandano di due mesi. Il vero problema è che il 20 settembre si vota e il fronte Pd-M5s-Leu-Iv sa benissimo che la stragrande maggioranza degli italiani sta assistendo allibita alla ripresa degli sbarchi fuori controllo.

Quindi, meglio non provocarli con nuove calate di braghe. Del resto, allentare le regole in autunno consente anche di approfittare di condizioni meteo più ostili ai barconi. Eh sì, Salvini va mandato quanto prima a processo per la sua gestione degli sbarchi, ma le sue leggi tanto «liberticide» possono galleggiare tutta l' estate. Fanno comodo a tutti, in fondo.

