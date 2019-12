23 dic 2019 16:46

IL DEMANIO STA NEI DETTAGLI – PER L’IMMOBILE OCCUPATO DA CASAPOUND PER 15 ANNI A ROMA LA CORTE DEI CONTI HA CITATO A GIUDIZIO OTTO PERSONE: IL DANNO ERARIALE È DI 4 MILIONI E MEZZO – A RISPONDERE PER OMESSA DISPONIBILITÀ DEL BENE E MANCATA RISCOSSIONE DOVRANNO ESSERE DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’AGENZIA DEL DEMANIO E DEL MIUR, PROPRIETARIO DEL PALAZZO…